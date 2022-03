Avete mai visto dove vive Baby K? Vi portiamo a fare un giro tra le stanze del lussuoso appartamento della cantante, tra stile raffinato e alcune chicche per veri intenditori (di musica).

Baby K apre le porte della sua splendida residenza milanese e ci mostra com’è fatta, regalandoci un soffio di vista extra lusso nel cuore della città! La sua abitazione è uno scrigno di design e curiosità in cui non mancano dettagli pensati per assecondare la sua naturale inclinazione per l’arte e la musica. Persino nella doccia… Ecco dove abita!

La casa di Bay K a Milano: vista Duomo (anche nella cabina armadio)

La casa di Baby K si trova nel cuore pulsante di Milano ed è tutta da scoprire! Si tratta di uno splendido appartamento con vista sulla città, dove non manca un panorama spettacolare sul Duomo e alcuni dei punti chiave del capoluogo lombardo. Persino la sua cabina armadio offre uno spettacolo per gli occhi, al centro di un nido che racchiude le sue passioni per la musica e la moda, oltre a quella per i viaggi e le nuove avventure!

Baby K casa

Com’è fatta la casa di Baby K

Una serie di curiosi scorci della fantastica casa di Baby K arriva dalle telecamere di Mtv Cribs Italia, che ha sbirciato tra le stanze dell’artista svelando al pubblico com’è fatta la sua abitazione super lusso!

La zona living si distingue per le sue linee essenziali e per la straordinaria luminosità dell’ambiente, complici il bianco di arredamento e pareti e le ampie vetrate a incorniciare lo spazio.

Baby K libreria

Sulla libreria di casa non mancano vasi, cornici e portafortuna (come un elefante a cui Baby K è particolarmente legata). Come si può notare dalle immagini, l’abitazione ha pavimenti in parquet che donano un tocco ancora più caldo e accogliente, impreziosito dalle note di colore di piante e complementi d’arredo. In bella vista sulle mensole i premi per le sue hit musicali e i souvenir dei suoi viaggi preferiti, dal Giappone al Senegal…

Al centro della sala i protagonisti assoluti della living room: un mega divano in velluto blu notte, con angolo relax in cui l’artista ama trascorrere dolci momenti di relax a scrivere, e un tavolino in vetro moderno.

La cucina di Baby K

Anche la cucina rispecchia lo stile super moderno della casa, bianca e dalle linee minimal ultra chic. Una delle chicche? La cappa a scomparsa sul piano cottura a induzione, per veri appassionati di tecnologia extra lusso!

Baby K cucina

La camera da letto di Baby K

Blu notte dominante anche in camera da letto, dove Baby K ha scelto un matrimoniale dalle linee essenziali e dall’aspetto davvero confortevole. Alle spalle del letto un séparé in cui spicca un quadro del suo idolo, Diana Ross…

Baby K camera da letto

La cabina armadio e il bagno extra lusso di Baby K…

La cabina armadio della cantante è grande abbastanza da contenere il suo nutrito guardaroba, tra deliziosi outifit e accessori sgargianti. Anche questo angolo della casa gode di una spettacolare vista su Milano, impossibile da non notare!

Baby K cabina armadio

Per il suo bagno, che Baby K definisce “l’angolo più colorato della casa“, l’artista ha scelto una doccia con cromoterapia e sistema audio integrato, per una pausa rigenerante accompagnata dalle immancabili note della sua musica preferita!

