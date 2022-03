Auguri 30 anni: le frasi più belle da poter scrivere su un biglietto per augurare buon compleanno a un neo trentenne!

Festeggiare un compleanno è sempre molto divertente, specialmente quando c’è da celebrare un traguardo importante. Ad esempio, il raggiungimento dei 30 anni. Tra tutti gli step della nostra vita, i 30 sono tra i più sentiti in assoluto, un po’ come i 18. Si tratta infatti del primo passaggio dalla gioventù vera e propria all’età davvero adulta.

Con i 30 anni arrivano le responsabilità e una maturità ormai consolidata. Ma la vecchiaia è ancora lontana, e c’è ancora tanta voglia di vivere, di divertirsi, di godersi la vita fino in fondo. Se vuoi rendere davvero speciale questo traguardo per uno dei tuoi migliori amici, un tuo parente o un tuo partner, ecco alcuni auguri 30 anni davvero imperdibili!

Frasi emozionanti per i compleanni 30 anni

Ci sono due strade per fare gli auguri per i 30 anni: puntare su messaggi spiritosi e divertenti, o cercare invece di far emozionare il festeggiato con frasi che colpiscano in profondità. Se sei alla ricerca di alcune frasi che possano ispirarti e trasformarti in uno scrittore in grado di concepire delle frasi molto intense per un biglietto di auguri 30 anni, questo potrebbe essere l’articolo che fa per te.

Ecco allora una bella raccolta di frasi d’auguri che potrebbero davvero fare al caso tuo:

– Compiere 30 anni è un po’ come essere in un mondo sospeso: sei troppo vecchio per essere ancora un ragazzino, ma troppo giovane per essere già saggio. Non lasciarti incastrare da questi stereotipi, vivi la vita a più non posso! Tanti Auguri!

– Proprio come tu hai reso la mia vita preziosa, possa tutto nella tua vita luccicare come l’oro mentre festeggi il tuo trentesimo compleanno. Spero che tu abbia una giornata di grande gioia, auguri per 30 anni!

– Alcune persone credono che gli eventi più importanti della vita si verifichino prima dei 30 anni. Ma sappiamo entrambi che non è così. Ti auguro che questo giorno sia un nuovo trampolino di lancio verso una vita piena di felicità. Buon compleanno!

– Siamo un campo di grano maturo, a trent’anni, non più acerbi e non ancora secchi: la linfa scorre in noi con la pressione giusta, gonfia di vita. È viva ogni nostra gioia, è viva ogni nostra pena, si ride e si piange come non ci riuscirà mai più, si pensa e si capisce come non ci riuscirà mai più. (Oriana Fallaci)

– A 30 anni diventi improvvisamente più maturo, più responsabile, più autodisciplinato, più affidabile, più adulto… o almeno così dicono. Per me va bene anche se resti così come sei. Buon compleanno!

– A trent’anni sei considerato vecchio dai ventenni e giovane dai quarantenni. Goditi il ​​meglio di entrambi i mondi. Buon compleanno!

– Non dire a nessuno che hai compiuto trent’anni, altrimenti tutti inizieranno a essere gelosi e ti odieranno per sembrare ancora così meravigliosamente giovane. Buon compleanno!

– Compiere trent’anni è il modo in cui la vita ti dice che la fase più bella della tua vita è appena cominciata. Buon compleanno!

– Auguri per i tuoi trent’anni! Devo ammettere che il tuo piano di arrivare a 100 anni procede davvero alla grande. Continua così!

– A trent’anni puoi guardarti indietro e ridere delle ingenuità passate e guardare avanti verso i tuoi sogni. Ti auguro un felice compleanno con tutto il cuore!

Auguri 30 anni spiritosi

Di frasi compleanno 30 anni spiritose ne esistono davvero molte. Un vero e proprio armamentario interminabile frutto del fatto che i 30 sono un’età mediana, un’età in cui si può scherzare su una vecchiaia precoce o si può giocare su una maturità che non è mai tanto reale. Andiamo a scoprire alcune delle più divertenti da poter riutilizzare, magari con le opportune modifiche per renderla perfetta per il festeggiato o la festeggiata. Se poi non dovessero andare bene, puoi provare a cercare ispirazione anche in altre frasi di compleanno alternative:

– Ah, non è facile sentire la parola 30 anni. Allora diciamo che ti faccio gli auguri per il tuo secondo 29esimo compleanno!

– Lo spartiacque della mia vita è stato quando a 30 anni ho cominciato a percepire quel “Buongiorno Signora” con frequenza statistica non trascurabile. Ma lo supererai anche tu: tanti auguri amica mia!

– 10 anni: ti fingi malato per non andare a scuola.

30 anni: ti fingi malato per non uscire il sabato sera. Detto ciò, tanti auguri di buon compleanno!

– Salutami la tua giovinezza. È stato bello finché è durato. Buon trentesimo compleanno!

– Auguri amico mio! Ti senti sempre giovane, aitante e pimpante ma l’età avanza. Caro mio hai saltato la barricata e ti stai avvicinando ai 40!

– 30 anni: eh già, invecchiare fa parte della vita, ma non prendertela, non sei vecchio, sei solo Vintage.

