Auguri di compleanno: le frasi di buon compleanno da poter scrivere su un biglietto da dedicare a una persona speciale.

Fare gli auguri di compleanno non è mai una cosa semplice! Ci sono diversi rischi: sembrare troppo banali, sembrare svogliati, sembrare poco coinvolti, o al contrario troppo melensi. Inventare qualcosa di speciale, per quanto si possa voler bene a una persona, non è per nulla facile. Anche per questo rifugiarsi in citazioni e aforismi può essere la soluzione per far sentire importante un proprio amico o parente, facendolo riflettere e contemporaneamente emoziore. Andiamo a scoprire insieme alcune delle frasi di compleanno più adatte per ogni occsione, sia per un biglietto che per un semplice messaggio!

Frasi auguri compleanno: le più originali

Non è detto che serva una citazione o un aforisma di una autore famoso per regalarci l’ispirazione. A volte anche frasi di autori anonimi possono essere adatte per augurare un compleanno felice a una persona che ci sta molto a cuore. Ad esempio, se si ha paura di essere troppo banali, si può giocare d’anticipo con una frase di questo tipo:

– Come fare degli auguri di compleanno davvero originali? Spero ti basti sapere che i miei sono realmente fatti con il cuore.

Quando si propende per una frase di questa semplicità, la cosa ideale sarebbe cercare di accompagnare la frase di auguri in sé con qualche aneddoto o ricordo che possa far tornare alla mente del festeggiato momenti felici che vi legano. Mentre cerchi quelli più giusto, ecco qualche frase che può fare al caso tuo:

Frasi originali per gli auguri di buon compleanno

– Ci sono giorni che passano inosservati… altri impossibili da dimenticare… oggi è uno di questi! Auguri di buon compleanno!

– Per il tuo compleanno volevo regalarti qualcosa di unico, straordinario, fantastico. Ma non mi sembrava il caso di chiudermi in un pacco regalo. Tanti auguri!

– Non sono capelli bianchi, sono i riflessi della saggezza. Buon compleanno.

– Nessun regalo potrà mai neanche lontanamente avvicinarsi al valore della nostra amicizia, quindi ho deciso di non provarci nemmeno e di non regalarti niente. Scherzo!

– Se tutti fossero meravigliosi anche solo la metà di te, il mondo sarebbe perfetto. Buon compleanno e grazie per essere sempre una persona così eccezionale!

– Non aver paura di tutte queste candele sulla torta. Significa che avrai più possibilità che i tuoi desideri si avverino. Buon compleanno!

– Auguri perché il tempo che passa non suoni solo la melodia dei ricordi passati, ma segeni il riitmo allegro di una vita intensa di emozioni, sempre pronta a ripartire da zero alla scoperta del mondo e delle sue meraviglie!

Frasi di auguri di autori famosi

Se le frasi per compleanno che abbiamo fin qui proposto non ti sono sembrate abbastanza profonde o emozionanti, puoi provare a rifugiarti in qualche citazione di scrittore o autore famoso. Sono stati tantissimi infatti i personaggi dello spettacolo e della letteratura ad aver dedicato al passare della vita un pensiero o un aforisma. Ecco alcuni che potrebbero fare al caso tuo:

Frasi di autori famosi per gli auguri di buon compleanno

– Si può essere splendidi a trent’anni, affascinanti a quarant’anni e irresistibili per il resto della tua vita. (Coco Chanel)

– Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni. (Abraham Lincoln)

– Sapere come invecchiare è il capolavoro della saggezza e uno dei capitoli più difficili della grande arte di vivere. (Herman Melville)

– Essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. (Robert Louis Stevenson)

– Gli anni sono come i libri sibillini: più se ne consuma, più diventano preziosi. (Johann Wolfgang Goethe)

– I due giorni più importanti nella tua vita sono il giorno in cui nasci e il giorno in cui scopri il perché sei nato. (Mark Twain)

Se nemmeno queste frasi di compleanno ti piacciono, puoi provare a far diventare i tuoi auguri di compleanno speciali utilizzando un’altra lingua. Ecco come si dice buon compleanno in alcune delle lingue più utilizzate:

– Happy birthday (inglese)

– Joyeux anniversaire (francese)

– Feliz aniversário (portoghese)

– Feliz cumpleaños (spagnolo)

– Alles Gute zum Geburtstag (tedesco)