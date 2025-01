Che auto ha Emis Killa? Il rapper ne possiede due: una per le serate con gli amici, l’altra per le giornate che trascorre con la famiglia.

Da bravo rapper, Emis Killa ha una grande passione per le auto di lusso. L’artista, però, ha fatto una scelta saggia: ha scelto un modello per le uscite con gli amici e uno per le giornate che trascorre con la famiglia. Vediamo che modelli sono e quanto costano.

Che auto possiede Emis Killa?

All’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, Emis Killa è in attività da quasi vent’anni. Tante le canzoni apprezzate dai fan, come: Parole di ghiaccio, Morto di fame, Maracana, Vampiri, Soli, Il mondo dei Grandi e Il King. Grazie ai suoi successi, il rapper è riuscito a togliersi diverse soddisfazioni, soprattutto per quel che riguarda la sua passione per i motori. Ha comprato un’auto che sognava da tempo.

Stiamo parlando di una meravigliosa Porsche 911 Cabriolet, non l’ultimo modello 992 bensì il precedente 991. Una macchina di lusso, dalle grandi prestazioni, con un’eleganza unica nel suo genere. Emis Killa, neanche a dirlo, l’ha personalizzata in modo da non passare inosservato: wrap cromato con effetto specchio, cerchi neri e pinze freno color verde acido. Il prezzo base è di circa 150mila euro, ma visti gli abbellimenti del rapper potrebbe tranquillamente aver superato i 200mila euro.

Emis Killa: l’auto per la famiglia

Mentre la Porsche 911 Cabriolet non è adatta per una famiglia, l’altra auto che ha acquistato è molto più indicata. Emis Killa, per portare a spasso i due figli – Perla nata nel 2018 da Tiffany Fortini e Romeo, classe 2024, frutto dell’amore con Martina Bottiglieri – ha scelto una Audi Rs5. Una vettura a cinque porte, confortevole e perfetta per i viaggi, lunghi o corti che siano.

Ovviamente, anche in questo caso parliamo di una quattro ruote dalle grandi prestazioni, che può arrivare a una velocità massima di 250 km/h. Il prezzo base è di 100mila euro circa.