Milano Cortina 2026, biglietti, hotel e trasporti alle stelle: quanto ti costa andarci

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 si avvicinano, ma non tutti potranno goderne: i prezzi di biglietti, hotel e trasporti sono alle stelle.

Quanti hanno gioito per le Olimpiadi Milano Cortina 2026, sperando di poter finalmente assistere a qualche competizione dal vivo, dovranno fare i conti con il portafoglio, nel vero senso della parola. Non sono solo i prezzi dei biglietti ad essere cari, ma anche quelli degli hotel e dei trasporti.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: i prezzi di hotel e trasporti

Da venerdì 6 a domenica 22 febbraio, andranno in scena le Olimpiadi Milano Cortina 2026. C’è grande attesa, anche perché da Torino 2006 sono trascorsi quasi vent’anni. Eppure, non tutti avranno la possibilità di assistere a qualche competizione dal vivo, oppure anche solo di trascorrere un paio di giorni nelle località che ospitano le gare. Secondo Altroconsumo, infatti, i prezzi di hotel e alloggi sono schizzati alle stelle.

La zona più cara in assoluto è la Valtellina, con un aumento del 437% rispetto a gennaio, dove per due notti si possono spendere anche più di 2mila euro. Subito dopo troviamo Cortina d’Ampezzo, con rincari medi del 261%, dove gli appartamenti sfiorano addirittura i 3mila euro. Più economica, ma comunque più cara del doppio rispetto al solito, è la Val di Fiemme, dove per il pernotto si spendono circa 500 euro.

Per quanto riguarda i trasporti, i rincari sono contenuti: +7%. Sicuramente, se si parte da Roma o Torino, il costo dei biglietti lievita.

Quanto costano i biglietti per Milano Cortina 2026?

Se gli alberghi costano un occhio della testa e i trasporti sono accessibili, a rendere le Olimpiadi Milano Cortina irraggiungibili sono i costi dei biglietti per assistere alle competizioni. Ovviamente, il prezzo varia in base alla popolarità della disciplina che si sceglie. Se, ad esempio, siete amanti dell’hockey sul ghiaccio dovreste spendere sotto i 100 euro a persona, ma se preferite il pattinaggio di figura potreste addirittura pagare 550 euro per le finali. Ipotizzando di voler soggiornare a Cortina e, allo stesso tempo, godere di una gara dal vivo, bisogna affrontare una spesa di circa 2.800 euro.

Di seguito, il prezzo minimo e massimo dei biglietti per le varie discipline sportive:

Pattinaggio di Figura: 280€ – 1.200€ (Gala)

Hockey Maschile: 30€ (Preliminari) – 1.400€ (Finale Oro)

Sci Alpino: 100€ – 220€

Short Track: 150€ – 450€

Biathlon: 50€ – 200€

Curling: 50€ – 150€

E’ bene sottolineare che il prezzo dei biglietti cambia anche in base alla capienza dell’impianto sportivo che occupa la competizione.