Donne Ricche di TonyPitony, il significato: “Resterà di me solo una macchia sui vestiti di Chanel”

“Donne Ricche” di TonyPitony: significato e testo della canzone virale su TikTok tra satira sociale, linguaggio crudo e provocazione.

Dopo ‘Striscia’, apprezzata persino da Emma Marrone, TonyPitony torna con un singolo che non lascia spazio a mezze misure. ‘Donne Ricche‘, uscito il 4 agosto 2023, è esploso su TikTok a gennaio 2026, diventando virale grazie a un mix di irriverenza, linguaggio crudo e immagini forti. La canzone è uno specchio deformante della realtà, in cui il desiderio si intreccia alla satira sociale. Ecco, a seguire, il significato e il testo della canzone.

“Donne Ricche” di TonyPitony: significato della canzone

Il cuore del brano ruota attorno a un concetto ben preciso: farsi mantenere da una donna ricca. Non è una richiesta romantica né una dichiarazione d’amore. TonyPitony usa un linguaggio brutale per raccontare una voglia di riscatto personale che passa per una dipendenza economica dichiarata, quasi ostentata.

“Non vado a lavorare, tuo padre è senatore” è la frase che riassume perfettamente questa dinamica. Attraverso immagini volutamente volgari, l’artista si prende gioco dei ruoli tradizionali, ribaltandoli.

Invece dell’uomo che provvede, qui c’è un uomo che rivendica con orgoglio il ruolo di mantenuto. Ma non manca nemmeno la satira sulle disuguaglianze: “Mia nonna quando è morta non mi ha lasciato niente / Mio nonno è esploso in guerra, non mi ha lasciato il Rolex“. In due versi, il cantante racconta un passato privo di privilegi e una frustrazione che sfocia in desiderio di rivincita sociale.

Il ritornello è un momento chiave e diventato virale: “Resterà di me solo una macchia sui vestiti di Chanel/ Ma non mi chiedere di mettere De André / Voglio farti male e poi scoppiare da Don Raffaè“.

Ecco, a seguire, il video della canzone:

“Donne Ricche” di TonyPitony: il testo della canzone

Mia nonna quando è morta non mi ha lasciato niente

Mio nonno è esploso in guerra, non mi ha lasciato il Rolex

Ma tu, bro, sei diversa, la mia rivoluzione

Non vado a lavorare, tuo padre è senatore

