La casa di Chiara Nasti a Roma è uno scrigno di meraviglie di design. Stile moderno e linee essenziali confezionano un nido molto elegante e giovane, dove ogni dettaglio sembra curato alla perfezione per restituire un’inconfondibile armonia tra gli ambienti. Facciamo un giro tra le stanze della splendida abitazione dell’influencer!

Interni super chic nel segno di un colore dominante che fa sempre tendenza e sta bene con tutto: il nero. È il primo indentikit della splendida casa romana in cui Chiara Nasti vive con il compagno Mattia Zaccagni e il figlio, ma avete mai visto com’è fatta?

A casa di Chiara Nasti i pavimenti sono in elegante parquet e gli interni della zona living si compongono di arredi e complementi dalle tonalità scure, dal grigio del grande divano centrale al nero dei mobili e dei grandi armadi.

Ampie vetrate e uno splendido open space fanno dell’area giorno un ambiente molto accogliente e super luminoso, dove non mancano dettagli di design moderno come lampade urban e impianto a led sul soffitto…

Un angolo del grande salone, dove si trovano il salotto con maxi tv e una raffinata zona pranzo con un grande tavolo e morbide sedute in velluto scuro, è destinato al biliardino, come mostra uno scorcio di un video pubblicato da Chiara Nasti su Instagram.

Impossibile non notare il grande tappeto verde che dona un tocco glamour alla sala e le tende bianche che regalano una carezza romantica agli spazi…

Il salone gode anche di uno spazio esterno a cui si accede dalla grande vetrata laterale tra la sala da pranzo e il salotto, un’area all’aperto dove torna, dominante, il suo amore per i complementi d’arredo dalle tonalità scure.

Chiara Nasti ha mostrato sui social anche un dolcissimo scorcio della cameretta del figlio, dove spiccano alcuni dettagli come un cavallo a dondolo in legno scuro abbinato a culla e fasciatoio.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram