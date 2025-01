Gli abbracci sono più importanti dei baci: a dirlo è la scienza

Spesso ci domandiamo se sia meglio ricevere un abbraccio o un bacio… e gli scienziati ci danno la risposta: ecco qual è!

Baci e abbracci sono i gesti più comuni per esprimere affetto, vicinanza e intimità e amore. Ma quale dei due funziona meglio? La risposta ce la dà la scienza: è più potente l’abbraccio del bacio, come affermato da David Schnarch nel suo studio intitolato La psicologia della passione sessuale. In particolare, questa ricerca prende in esame come esprimere la voglia d’amore tra due persone. Scopriamo di più.

Abbraccio d’amore batte il bacio!

Un semplice gesto dalle mille parole: come scritto nello studio, l’abbraccio è un modo per dimostrare amore, sicurezza, protezione e sincerità. Infatti un abbraccio passionale è il gesto più potente per esprimere la voglia di amore tra due persone.

Le testuali parole del testo riportano che “nell’abbraccio, ancor più che nell’amplesso una coppia riesce a sentire quanto contano vicinanza interiore e distanza. Il sesso è istinto, l’abbraccio è erotismo“.

abbraccio

L’abbraccio è quindi è molto più potente anche di un bacio pieno di passione, anche se la maggior parte delle persone pensa il contrario. È questo, quindi, il gesto con il quale vengono trasmesse più emozioni e dove nasce più contatto fisico. Ecco perché il ricercatore ci consiglia di comunicare tramite abbracci per esprimere sentimenti profondi e parole d’amore.

Abbraccio: il significato psicologico del gesto

La parola abbraccio significa, come riportano tutti i dizionari, “cingere con le braccia“. Con questo gesto si comunica all’altra persona un senso di protezione. Invece alcuni significati indiretti del termine sono: comprendere, dedicarsi, accettare e seguire.

Questi rendono bene l’idea per il senso di protezione che una persona abbracciata sente, che la fa anche ritornare con la mente a quando era bambina e veniva “abbracciata” dai propri genitori. In definitiva l’abbraccio avvicina le persone crea empatia tra di loro e confidenza reciproca.