Michelle Hunziker riceve una “proposta piccante” durante un sessione di domande su Instagram: la replica della conduttrice fa discutere.

Da poco ha festeggiato il suo compleanno con festa molto speciale, Michelle Hunziker continua a essere una delle protagoniste più seguite e commentate del mondo dello spettacolo. Attivissima sui social e molto vicina al suo pubblico, la conduttrice si trova spesso a interagire direttamente con i follower. Proprio questa apertura, però, può trasformarsi talvolta in un’arma a doppio taglio, come dimostra quanto accaduto di recente durante una sessione di domande su Instagram.

Le indiscrezioni sulla vita sentimentale di Michelle Hunziker

Nelle ultime settimane si è parlato molto anche dei motivi dietro la presunta rottura tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. La conduttrice sembrava aver confermato la sua condizione di donna single, ma alcune dichiarazioni hanno rimesso tutto in discussione.

Durante la puntata del 15 gennaio 2026 del programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, è intervenuto Riccardo Signoretti. Commentando una battuta secondo cui la Hunziker avrebbe detto di voler rimanere da sola, il giornalista ha raccontato un incontro recente, sottolineando anche la sua bellezza e presenza scenica.

Il passaggio che ha fatto più discutere è arrivato subito dopo, quando ha aggiunto: “Poi l’ho vista qualche sera fa in una discoteca, non era da sola. Era con un ragazzo molto bello, aggiungerei anche molto abbronzato. Quindi non lo so se è proprio da sola“. Parole che hanno acceso nuovi dubbi sul reale stato sentimentale della conduttrice.

“Ti farei impazzire a letto”

Il box domande di Instagram rappresenta per molti personaggi famosi un modo diretto per dialogare con i fan. Anche Michelle Hunziker lo utilizza spesso, ricevendo centinaia di messaggi. Tra questi, però, ne è comparso uno dal contenuto decisamente intimo: “Facciamo l’amore insieme? Ti farei impazzire a letto, ti riempirei di baci e passione“.

Una frase che è apparsa subito sconveniente e fuori luogo. La conduttrice ha deciso di non ignorare la proposta e ha risposto con tono educato ma fermo: “Aspetta che ci penso… Non credo“.