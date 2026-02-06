Samira Lui, il prima e dopo: la trasformazione da Miss Italia a La Ruota della Fortuna

Dalla partecipazione a Miss Italia al successo in TV con la Ruota della Fortuna: ecco il prima e dopo di Samira Lui.

Samira Lui è oggi tra i volti più noti della TV italiana, anche grazie alla co-conduzione de La Ruota della Fortuna. Ma chi la seguiva già agli esordi, ha notato un cambiamento evidente. Il confronto tra il prima e dopo ha acceso il dibattito tra i fan, che si chiedono se la showgirl sia ricorsa a qualche ritocco estetico.

Samira Lui, prima e dopo: l’esordio a Miss Italia

Samira Lui ha fatto il suo primo ingresso nel mondo dello spettacolo nel 2017, partecipando a Miss Italia come rappresentante del Friuli Venezia Giulia. All’epoca era da poco maggiorenne e un look decisamente diverso.

Le sopracciglia erano sottili, il make-up quasi assente, ma già allora spiccava per la sua chioma riccia, voluminosa e castano naturale. Il confronto con le sue foto di quegli anni è stato sufficiente a far scattare le prime supposizioni da parte dei follower.

L’evoluzione è stata visibile già durante il suo percorso televisivo successivo. Dopo Miss Italia, ha partecipato a vari programmi fino a conquistare il ruolo di “professoressa” a L’Eredità e a entrare nel cast del Grande Fratello VIP 2023.

La partecipazione al Grande Fratello Vip

Nel reality show più seguito d’Italia, Samira Lui ha mostrato un lato autentico e ha conquistato il pubblico non solo per la bellezza ma anche per il carattere. Tuttavia, proprio durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip, durata da settembre a ottobre 2023, alcuni dettagli del suo aspetto hanno attirato l’attenzione.

Il naso è apparso più affusolato, le labbra più piene e la forma del viso leggermente cambiata, forse anche a causa di una perdita di peso.

Com’è oggi Samira Lui

Nel 2026, intervistata a Verissimo, Samira Lui ha deciso di chiarire una volta per tutte le voci: “Non ho nulla contro la chirurgia. Direi tutto quello che ho fatto. Mi sono rifatta il seno, ma in viso non ho fatto nulla“.

Alla critica che la accusa di essere ricorsa al bisturi, la co-conduttrice de La Ruota della Fortuna risponde con onestà e autoironia: “Ho perso qualche chilo, ho imparato a truccarmi, ho sistemato meglio le sopracciglia che ti cambiano il viso“. E chiude con una battuta che disarma tutti: “Se c’è un chirurgo in studio, venga qui“.