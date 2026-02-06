Carlo Conti annuncia Lillo Petrolo e Andrea Pucci come co-conduttori di Sanremo 2026: ecco quando saliranno sul palco dell’Ariston.

Nella stessa giornata della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, anche Carlo Conti e il Festival di Sanremo si prendono la scena con un annuncio inaspettato. Tramite un video pubblicato su Instagram, il conduttore ha inscenato una simpatica telefonata in macchina con Lillo Petrolo e Andrea Pucci, svelando che saranno co-conduttori di due serate del Festival. Ecco quando saliranno sul palco.

Gli artisti di Sanremo 2026 ricevuti al Quirinale da Mattarella

Qualche giorno fa, un altro annuncio di grande rilevanza è arrivato sempre tramite i canali social di Carlo Conti. Per la prima volta nella storia del Festival, il direttore artistico e gli artisti in gara saranno ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica.

L’incontro avverrà venerdì 13 febbraio. Nel video, il conduttore ha dichiarato con evidente emozione: “Dopo 76 edizioni, per la prima volta, i protagonisti del festival di Sanremo saranno ricevuti dal presidente della Repubblica. Venerdì 13 febbraio, io, Laura Pausini e i big in gara saremo ricevuti da Mattarella al Quirinale. È ovviamente una gioia immensa, un grande onore e una grande emozione“.

Lillo Petrolo e Andrea Pucci co-conduttori del Festival di Sanremo: l’annuncio ufficiale

In un nuovo video pubblicato sui social, nella giornata di venerdì 6 febbraio, Carlo Conti ha annunciato che Lillo Petrolo sarà co-conduttore della serata di mercoledì 25 gennaio, mentre Andrea Pucci lo affiancherà giovedì 26 gennaio.

L’annuncio è stato fatto in maniera ironica e informale: una chiamata a tre improvvisata in macchina, dove il conduttore finge di parlare con i due comici, aumentando così l’effetto sorpresa. La descrizione del video su Instagram recita: “Bene, bene, bene !!! LILLO Mercoledì 25 e ANDREA PUCCI giovedì 26 !!! E non finisce qui…. La prox settimana le co-conduttrici ed altre sorprese per Sanremo2026 !!“.