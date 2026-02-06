Vai al contenuto
Iscriviti alla nostra newsletter

Sanremo 2026: Carlo Conti sorprende ancora, i nuovi co-conduttori annunciati sui social

Carlo Conti a Sanremo 2025

Carlo Conti annuncia Lillo Petrolo e Andrea Pucci come co-conduttori di Sanremo 2026: ecco quando saliranno sul palco dell’Ariston.

Nella stessa giornata della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, anche Carlo Conti e il Festival di Sanremo si prendono la scena con un annuncio inaspettato. Tramite un video pubblicato su Instagram, il conduttore ha inscenato una simpatica telefonata in macchina con Lillo Petrolo e Andrea Pucci, svelando che saranno co-conduttori di due serate del Festival. Ecco quando saliranno sul palco.

Andrea Pucci

Gli artisti di Sanremo 2026 ricevuti al Quirinale da Mattarella

Qualche giorno fa, un altro annuncio di grande rilevanza è arrivato sempre tramite i canali social di Carlo Conti. Per la prima volta nella storia del Festival, il direttore artistico e gli artisti in gara saranno ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica.

L’incontro avverrà venerdì 13 febbraio. Nel video, il conduttore ha dichiarato con evidente emozione: “Dopo 76 edizioni, per la prima volta, i protagonisti del festival di Sanremo saranno ricevuti dal presidente della Repubblica. Venerdì 13 febbraio, io, Laura Pausini e i big in gara saremo ricevuti da Mattarella al Quirinale. È ovviamente una gioia immensa, un grande onore e una grande emozione“.

Lillo Petrolo e Andrea Pucci co-conduttori del Festival di Sanremo: l’annuncio ufficiale

In un nuovo video pubblicato sui social, nella giornata di venerdì 6 febbraio, Carlo Conti ha annunciato che Lillo Petrolo sarà co-conduttore della serata di mercoledì 25 gennaio, mentre Andrea Pucci lo affiancherà giovedì 26 gennaio.

L’annuncio è stato fatto in maniera ironica e informale: una chiamata a tre improvvisata in macchina, dove il conduttore finge di parlare con i due comici, aumentando così l’effetto sorpresa. La descrizione del video su Instagram recita: “Bene, bene, bene !!! LILLO Mercoledì 25 e ANDREA PUCCI giovedì 26 !!! E non finisce qui…. La prox settimana le co-conduttrici ed altre sorprese per Sanremo2026 !!“.

Riproduzione riservata © 2026 - DG

ultimo aggiornamento: 6 Febbraio 2026 9:33

Cosa ci fanno insieme Chiara Ferragni e Giulia De Lellis: la foto sui social

Samira Lui, il prima e dopo: la trasformazione da Miss Italia a La Ruota della Fortuna