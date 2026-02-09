Patrizia De Blanck si è spenta al termine di una “malattia devastante”. A svelare la cause della morte sono le parole della figlia Giada.

Il mondo dello spettacolo italiano è stato scosso dalla notizia della scomparsa di Patrizia De Blanck, storica figura della televisione e amatissima contessa romana. La sua morte è arrivata come un fulmine a ciel sereno, al termine di una battaglia silenziosa contro una malattia che la figlia Giada De Blanck ha definito “devastante“. Ecco, a seguire, svelate le cause della morte.

Patrizia De Blanck, svelata la malattia devastante: le parole della figlia

Nel suo commovente post, la figlia Giada De Blanck ha annunciato la morte della madre Patrizia De Blanck: “Per scelta ho vissuto tutto nel silenzio e nella riservatezza, in un momento estremamente delicato e terribile per tutte e due proteggendola da tutto, dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti“.

Le prime parole che colpiscono del post su Instagram sono proprio il riferimento a questa malattia definita “devastante“. Al momento, però, non è stato reso noto nel dettaglio quale fosse la patologia che ha colpito la contessa.

“Una meningite fulminante”

In passato, Patrizia De Blanck aveva già affrontato un episodio di grande rischio per la sua salute. In un’intervista rilasciata a Pomeriggio Cinque, aveva raccontato: “Stavo piangendo tantissimo per la morte della mia cagnolina, e tutte quelle lacrime hanno chiuso il condotto lacrimale, causando un’infezione, che dall’occhio stava per estendersi fino al cervello“.

Il suo volto era gonfio e deformato: “Avevo il viso gonfissimo e deformato a causa della dacriocistite“. Decisiva fu l’insistenza della figlia Giada De Blanck, che la convinse a farsi curare in un centro oftalmico di Roma. “Il dottore mi ha detto che un’altra notte così e mi sarebbe venuta una meningite fulminante: sarei potuta morire“, aveva raccontato.