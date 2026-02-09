Clizia Incorvaia torna a Verissimo e parla delle presunte violenze subite da Francesco Sarcina e risponde anche alle accuse dell’attuale moglie del cantante, Nayra Garibo.

Dopo il botta e risposta a distanza con Nayra Garibo, attuale moglie di Francesco Sarcina, in seguito a una precedente intervista a Verissimo, Clizia Incorvaia è tornata nel salotto di Silvia Toffanin per rispondere alle polemiche scoppiate e affrontare apertamente il tema delle presunte violenze psicologiche e fisiche subite durante il matrimonio con il frontman de Le Vibrazioni.

Clizia Incorvaia torna sulle presunte violenze di Francesco Sarcina

Qualche settimana fa, Clizia Incorvaia ha rivelato a Verissimo di aver subito violenze da parte di Francesco Sarcina. La donna aveva raccontato di aver vissuto un vero incubo, da cui è riuscita ad uscire solo dopo tempo. L’influencer, infatti, ha spiegato di non aver denunciato l’ex marito per tutelare la figlia e non esporla a traumi.

Il racconto dell’influencer non è piaciuto all’attuale compagna del cantante, che è intervenuta per difendere il marito. Nayra Garibo ha attaccato con parole durissime la nota influencer, accusandola di raccontare bugie.

“Non ho problemi a denunciare tutto” le parole di Clizia Incorvaia a Verissimo

Alle accuse di Nayra Garibo, la nuora di Eleonora Giorgi ha replicato con post su Instagram dai toni chiari e diretti: “Donne che odiano le altre donne. Sono state dette cose terribili, io non la conosco, l’avrò vista 3 volte. Ha detto tutte cose inesatte: Nina vede regolarmente il papà, non c’è nessun ricatto economico”.

Dopo aver già parlato delle presunte violenze subite da Francesco Sarcina la moglie di Paolo Ciavarro ha scelto di tornare in tv ed affrontare pubblicamente la faccenda.

Questa volta, però, ha menzionato anche l’attuale moglie del padre di sua figlia. “Se loro continuano in questo modo io non ho problemi a denunciare tutto. Ho capito che nella vita bisogna essere coraggiosi, io non voglio avere più paura, non voglio essere derisa da loro. Io non ho denunciato in passato per proteggere Nina” ha spiegato Clizia.

A tal punto Silvia Toffanin ha chiesto esplicitamente se ci fossero stati episodi di violenza. “Ci sono vari episodi” ha risposto l’influencer, dimostrandosi decisa a non tacere più sulla vicenda che l’ha vista coinvolta.