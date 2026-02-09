Alvaro Morata rompe il silenzio sulla rottura con Alice Campello: svela le vere motivazioni e chiarisce sul caso della presunta “amica speciale”.

Il matrimonio tra Alvaro Morata e Alice Campello attraversa un momento delicato. Da settimane si rincorrono voci di crisi e indiscrezioni, anche su una possibile terza persona coinvolta nella rottura. Ora è lo stesso calciatore a rompere il silenzio nella trasmissione sportiva spagnola “Fiesta”, svelando le ragioni dietro l’allontanamento e facendo chiarezza su ciò che riguarda la presunta terza figura.

La crisi matrimoniale di Alvaro Morata e Alice Campello

Alvaro Morata e Alice Campello si sono amati tanti. Per anni hanno rappresentato una coppia solida, facendo sognare milioni di persone con la loro storia da favola. Tuttavia per loro due non sembra esserci un lieto fine. Da mesi ormai si avvicendano voci di una forte crisi, da cui non riescono ad uscire nonostante i numerosi tentativi di riavvicinamento.

Al momento non sembra esserci più alcun dubbio sulla fine del loro matrimonio. Il calciatore del Como e l’imprenditrice, però, vogliono tutelare la loro privacy e soprattutto la serenità dei figli.

“Stiamo soffrendo entrambi”, le parole di Alvaro Morata

Ospite nella trasmissione sportiva spagnola “Fiesta”, Alvaro Morata ha scelto di aprirsi e parlare della fine del suo matrimonio.

“Stiamo soffrendo perché siamo due persone che si amano, ma non ci capiamo. Non è vero che Alice sta soffrendo più di me, stiamo soffrendo entrambi” ha raccontato il calciatore. Stando alle sue parole la crisi sarebbe stata innescata da differenze caratteriali e non certo dalla fine del sentimento. Entrambi, infatti, sostengono di essere ancora innamorati l’uno dell’altra.

Pungolato dalla conduttrice del programma sulle voci su un’eventuale terza persona, Morata ha risposto con fermezza: “Non c’è nessuna amica speciale, nulla di simile”.

Dunque la relazione non è finita per la scoperta di un tradimento, ma per motivi ben più profondi. I due, con il passar del tempo, hanno compreso di avere una visione della vita completamente diversa.