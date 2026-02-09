Sanremo 2026 cambia volto: dopo il ritiro di Andrea Pucci, secondo il settimanale Chi sarebbe già stato individuato chi prende il suo posto.

Un Festival di Sanremo 2026 che si preannuncia particolarmente movimentato, e non solo per le polemiche sui Big in gara. A pochi giorni dal debutto, i riflettori si spostano sul cast e sulle scelte artistiche, complice l’uscita di scena di Andrea Pucci. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la direzione artistica avrebbe già individuato una soluzione, puntando su una presenza ben conosciuta dal pubblico del Festival. Ecco, a seguire, chi è.

Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione di Sanremo 2026: il comunicato

Dopo le polemiche, domenica 8 febbraio, Andrea Pucci ha detto addio a Sanremo 2026. La decisione è arrivata a meno di due settimane dall’inizio dell’evento musicale.

Il comico ha spiegato le ragioni della sua scelta attraverso un comunicato stampa. Le sue parole, riportate integralmente dal settimanale Chi, sono forti e inequivocabili: “Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili“.

Il ritorno di Nino Frassica: la scelta di Carlo Conti

Secondo quanto riportato dalla rubrica “C’è Chi dice” firmata da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, il direttore artistico Carlo Conti avrebbe scelto di richiamare in Riviera Nino Frassica. Una decisione che si inserisce nel solco della continuità e che, di fatto, lo vedrebbe tornare sul palco del Festival di Sanremo anche nell’edizione 2026, ipoteticamente al posto di Andrea Pucci.

Il comico siciliano conosce bene l’Ariston: nel 2025 ha ricoperto il ruolo di co-conduttore della seconda serata e, nel corso degli anni, è stato protagonista di diverse apparizioni.

In questo periodo, inoltre, è impegnato sul piccolo schermo con la quindicesima stagione di Don Matteo su Rai1 ed è presenza fissa nel cast di Che tempo che fa sul Nove, a conferma di un momento professionale particolarmente intenso e visibile.