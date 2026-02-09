Anna Pettinelli racconta a Verissimo la molestia subita da un uomo potente. Una confessione forte con dettagli agghiaccianti.

Non sono mancati la pioggia di insulti ad Anna Pettinelli dai social durante questa edizione di Amici di Maria De Filippi, ma lontano dalle polemiche televisive la docente ha scelto di mostrarsi in una veste completamente diversa. Ospite di Verissimo, la trasmissione del weekend condotta da Silvia Toffanin, Anna Pettinelli ha condiviso una molestia, legata agli inizi della sua carriera…

“Sono stata molestata da un uomo potente”

Durante l’intervista a Verissimo, Anna Pettinelli ha ripercorso alcuni momenti fondamentali del suo percorso professionale, soffermandosi su un ricordo che ancora oggi le provoca sofferenza. “A 20 anni, all’inizio della mia carriera, sono stata molestata. Provo ancora un senso di ribrezzo, di schifo, di impotenza e di ingiustizia“, ha raccontato.

La docente di Amici ha spiegato di essere stata allora poco più che una ragazza, piena di speranze e aspettative per il futuro. “Ero una bambina, ero speranzosa, trovarsi davanti un uomo potente che vuole quello da te spaventa“, ha aggiunto.

I dettagli raccontati da Anna Pettinelli a Verissimo

Anna Pettinelli ha poi raccontato a Silvia Toffanin quanto quell’episodio abbia continuato a pesare su di lei anche negli anni successivi. “L’ho tenuta dentro per tanto tempo, non l’ho mai denunciato e non l’ho mai rivisto“, ha spiegato. All’epoca, come lei stessa ha ammesso a Verissimo, non si sentiva pronta ad affrontare una situazione così complessa: “Avevo 20 anni, non ero pronta a niente“.

Da quel momento in poi, la paura è diventata una presenza costante nelle sue scelte professionali. La docente di Amici ha infatti rivelato che, dopo quell’esperienza, non è mai più andata a un colloquio di lavoro da sola. Un dettaglio che racconta quanto profondamente quell’episodio abbia inciso sul suo modo di vivere il lavoro e i rapporti professionali.