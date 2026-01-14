La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi ha portato con sé una ventata di critiche e polemiche verso l’insegnante di canto Anna Pettinelli. Ecco la sua reazione sui social.

Amici di Maria De Filippi è sicuramente uno dei programmi di punta nella televisione italiana. Il programma fa da sempre discutere e molto spesso al centro della scena spiccano i comportamenti dei professori. Questa volta ad attirare l’attenzione è stata Anna Pettinelli, la quale è stata duramente criticata e offesa sui social a seguito di alcune scelte personali.

Anna Pettinelli – www.donnaglamour.it

Amici: le scelte di Anna Pettinelli fanno discutere

Anche quest’anno Anna Pettinelli è stata scelta per ricoprire l’incarico di insegnante di canto presso la scuola televisiva di Amici di Maria De Filippi. La speaker radiofonica ha più volte ricoperto questo ruolo e sono noti i teatrini e le diatribe che da sempre intercorrono fra lei e Rudy Zerbi, altro insegnante del programma.

Quest’anno però la Pettinelli è finita al centro della scena a seguito di alcune scelte che la donna avrebbe fatto in corso d’opera e che sicuramente non hanno trovato il consenso del pubblico. In un primo momento si è infatti scagliata contro il talento di molti artisti delle squadre avversarie. Nel corso dell’ultima puntata ha invece deciso di eliminare una sua allieva, Flavia, alla quale aveva restituito la maglia della scuola pochi giorni fa, risultando quindi incoerente con una decisione che lei stessa aveva preso.

Pesanti critiche per Anna Pettinelli: la risposta arriva sui social

A seguito dell’eliminazione di Flavia, il malcontento si è alzato non solo all’interno della scuola, ma anche e soprattutto sui social. Nessuno si aspettava questa eliminazione, la quale si è presentata a seguito della restituzione della maglia alla ragazza. Un gesto che molte persone hanno giudicato come incomprensibile.

Questa scelta ha comportato un grande disappunto, tanto che molti utenti hanno deciso di insultare pubblicamente Anna Pettinelli, arrivando ad augurarle persino la morte. Ovviamente questo comportamento non ha lasciato indifferente la conduttrice radiofonica.

“Ma sta pu***** quando muore”, le ha scritto un utente, a cui la maestra ha risposto con una Storia su Instagram: “Non ho cancellato appositamente, come faccio di solito con gli insulti e le minacce, questo commento sotto un mio post. Lo lascio lì, in bella vista, per ricordarmi che esiste gente così. Ah, a proposito, ce la metterò tutta per non accontentarla.”

Ovviamente la violenza, anche quella verbale, andrebbe sempre contrastata, a prescindere dai comportamenti che non sempre risultano essere di proprio gradimento.