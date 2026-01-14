L’ex velina Federica Nargi si racconta senza filtri in un’intensa intervista, ripercorrendo la sua storia d’amore con Matri e la sua crescita personale.

Federica Nargi si è raccontata sulle pagine del settimanale F, parlando del rapporto con le figlie , della relazione con il compagno di una vita, l’ex calciatore Alessandro Matri, e dell’esperienza che l’ha segnata: la sua partecipazione a Ballando con le Stelle 2024.

Federica Nargi: le figlie e la storia d’amore con Alessandro Matri

Al settimanale F, Federica Nargi ha raccontato del forte legame che ha con le figlie Beatrice e Sofia: “Adesso è talmente bello che ho paura di quando arriverà l’adolescenza. Ma sto cercando di instaurare da subito un rapporto di dialogo, di fiducia. E sono contenta. Le figlie mi raccontano tutto, forse per questo sentono di più la mia mancanza quando non ci sono“.

Del compagno Alessandro ha raccontato del grande supporto che le dimostra e della vita vissuta lontano dal gossip, che ritiene sia il segreto del loro rapporto: “Siamo simili, abbiamo sempre cercato di tutelare la nostra famiglia, il nostro rapporto, e credo che il segreto dei diciassette anni insieme sia questo. Ci aiutiamo. Lui non mi ha mai fatto pesare niente, mai ostacolato”.

Tuttavia, come racconta Leggo, la velina ci ha tenuto a specificare che la loro non è la famiglia perfetta del “Mulino Bianco”: “I momenti di crisi li passano tutti, e anche noi ne abbiamo avuti. Niente di grave, eh. I problemi si affrontano e si superano”. Si è trattato, racconta, di momenti di difficoltà soprattutto dovuti alla lontananza quando lei si trovava a Milano e lui, come calciatore, doveva cambiare continuamente città.

L’importanza di Ballando con le Stelle

La partecipazione al programma è stato significativo soprattutto per la sua crescita personale: “Ballando mi ha messo completamente a nudo. E per una come me, che deve avere tutto sotto controllo, è stato complicato. È come se avessi fatto quattro mesi di psicoterapia. Mi sono detta: o esci migliore, o esci devastata. Io sono uscita migliore. Ho smesso di essere ansiosa. Ho imparato a godermi il momento“. L’unico aspetto negativo, racconta, era la sua lontananza dalle figlie.