Cesare Cremonini non si nasconde più: ufficializza il nuovo amore, ecco chi è lei

Nuovo amore per Cesare Cremonini, il quale ha deciso di ufficializzare la sua relazione. Il nuovo anno inizia all’insegna del romanticismo per l’amatissimo cantautore. Ecco chi è

Dopo qualche tempo dalla fine della sua ultima relazione, il 2026 è sicuramente iniziato con il piede giusto per un cantante che negli anni ha saputo avviare una formidabile carriera professionale. Ci riferiamo all’amatissimo Cesare Cremonini, il quale ha deciso di ufficializzare il suo nuovo amore. Ecco, come riportato da il settimanale Chi, chi è il nome della fortunata…

Cesare Cremonini

Un nuovo amore per Cesare Cremonini: ecco chi è

Cesare Cremanini ha ritrovato il sorriso al fianco di una persona che ha saputo dargli ciò che più gli mancava. Il tutto lontano dai social per preservare le note di un amore che merita di essere vissuto nell’intimità più totale.

Il cantante è tornato a sorridere al fianco di una ragazza che risponde al nome di Caterina Licini, giovane donna con la quale Cremonini era stato paparazzato da Chi a Cortina d’Ampezzo. I due sono stati pizzicati insieme in più occasioni ma tutto era rimasto in una bolla, in quanto nessuna conferma è mai stata pronunciata dalla bocca del cantautore italiano.

La coppia esce allo scoperto: la relazione è ufficiale

Ogni dubbio ha trovato risoluzione in quanto Cesare Cremonini e Caterina Licini hanno deciso di uscire allo scoperto. Il cantante ha infatti deciso di condividere sui social delle foto che li vedono come protagonisti di un viaggio in America.

I due hanno viaggiato per Las Vegas, Miami, Los Angeles e New York e hanno deciso di immortalare questi scatti in un video molto interessante. Caterina, che nella vita ha fatto la ballerina comparendo in programmi come Amici di Maria De Filippi, ora fa la Copywriter e ha seguito Cesare nel suo ultimo tour. Un amore da poco sbocciato che sicuramente possiede tutte le basi per durare a lungo.