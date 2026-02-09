Elisabetta Gregoraci festeggia il suo compleanno con una party lussuoso a Monte Carlo: ecco i dettagli dell’evento e gli ospiti presenti.

Dopo essersi proposta per la nuova edizione di Ballando con le stelle, Elisabetta Gregoraci ha celebrato il suo compleanno con un party esclusivo e super lussuoso, curato nei minimi dettagli e ambientato in una delle location più iconiche di Monte Carlo. La festa non è passata inosservata, anche per la presenza di un ospite a sorpresa. Ecco tutti i dettagli dell’evento e chi era presente.

Compleanno di Elisabetta Gregoraci: presente anche Flavio Briatore

Al compleanno di Elisabetta Gregoraci non poteva mancare Flavio Briatore, suo ex marito e padre del suo unico figlio. L’imprenditore è sempre presente nelle occasioni importanti che riguardano la sua ex.

Sebbene siano separati da ormai diversi anni, i due non hanno mai smesso di volersi bene e di essere l’uno per l’altra. “L’amore di un tempo si è trasformato in rispetto. Siamo stati sposati, ci conosciamo da vent’anni, andiamo d’accordo” ha spiegato la showgirl, parlando del legame che li unisce.

Lusso e festa a tema black&white

Il party glamour di Elisabetta Gregoraci ha avuto un tema ben specifico: il black&white. Colori che sono stati inseriti ovunque: dal vestito alla torta, sino agli addobbi. La conduttrice ama il buon gusto ed ha voluto curare tutto nei minimo dettagli.

Per l’occasione ha sfoggiato una mise chic e sobria, che richiamasse l’eleganza della location: il ristorante Cipriani di Monte Carlo. La Gregoraci ha scelto un lingerie dress, firmato Ermanno Scervino, un brand molto amato dalla soubrette. Un abito lungo in seta nei toni del bianco, impreziosito da dettagli in pizzo nero. La creazione fa parte della collezione Resort Spring-Summer 2026 ed ha un costo 4890 euro. Un abito raffinato e di grande impatto, che ha messo in risalto la bellezza della festeggiata.

L’allestimento ha seguito il tema della serata, con fiocchi e palloncini in bianco e nero ripetuti ovunque. “Un fiocco, a ricordarmi che ogni anno è un dono. Bianco e nero, come le cose che non hanno bisogno di spiegazioni. Intorno c’erano la mia famiglia, i miei amici e abbracci sinceri. Non tutto è cambiato, non tutto è rimasto uguale. E in mezzo a tutto questo, io con gli stessi sogni di sempre” ha scritto Gregoraci sul suo profilo Instagram.

Oltre a Flavio Briatore e al figlio Nathan, all’evento ha partecipato anche Marzia, l’amata sorella della show girl.