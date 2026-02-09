Enrico Papi, ospite nel podcast di Antonio Giorgino, ha svelato di non credere nel rapporto di amicizia con i colleghi nel mondo della TV.

Preso ironicamente di mira perché in molti lo paragonano a Gabriel Garko, tra battute e commenti sul web, Enrico Papi ha scelto di stare al gioco e rispondere con autoironia. Ma, al di là delle prese in giro sull’aspetto, il conduttore è tornato a far parlare di sé per dichiarazioni molto più serie e dirette, affidate al podcast di Antonio Giorgino, in cui ha detto la sua senza filtri sul mondo della televisione e sulle amicizie tra colleghi.

Enrico Papi parla della sua esperienza negli Usa

Ospite del podcast Jeantoneria di Antonio Giorgino, Enrico Papi ha raccontato alcuni momenti importanti della sua carriera. Il noto conduttore ha ripercorso le tappe fondamentali della sua vita, partendo dalla sua infanzia, per poi parlare della sua passione per la conduzione.

Ad un certo punto non ha potuto fare a meno di citare la sua esperienza negli Stati Uniti, dove ha vissuto per un periodo. Una fase della sua vita che ricorda con grande nostalgia.

“Degli Stati Uniti mi manca la mancanza di invidia che c’è là. In America non esiste l’invidia. Non c’è l’invidia sociale, non c’è l’invidia personale. Se tu hai successo, io sono contento, se tu hai i soldi, io sono contento, se tu mi dici che ti è andata bene una cosa privata o di lavoro, io sono contento. Io partecipo della tua gioia, cioè le tue energie positive mi fanno bene. Da noi invece c’è tanta invidia” ha dichiarato il presentatore tv.

“Amicizia in tv? No, non esiste, ma c’è una grossa falsità”

Parlando con nostalgia della parentesi statunitense, Papi si è ritrovato a riflettere sulle differenze con l’Italia. In quel momento il conduttore si è lasciato andare ad una confessione inedita su tutto ciò che gravita intorno al mondo dello spettacolo, soffermandosi sulla falsità di alcuni membri.

“Amicizia in tv? No, non esiste, ma c’è una grossa falsità nel nostro mondo. Da noi è tutto un ‘ti voglio bene, ti adoro, ti amo’, ma senza troppo valore. Se dici che hai anche solo un raffreddore ti guardano e pensano ‘ah, solo un raffreddore’ e si sfregano le mani. Siamo tutti egocentrici, megalomani, tutti. E quindi non c’è amicizia assolutamente.”

Papi ha specificato che per lui i rapporti con i colleghi si limitano solo alla sfera professionale e non vanno mai oltre – fatte rare eccezioni – gli studi televisivi.

Pur non facendo nomi, la rivelazione di Papi risulta essere ugualmente pungente, accendendo l’attenzione su un aspetto molto discusso.