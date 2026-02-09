Patrizia De Blanck, il patrimonio segnato da perdite: chi erediterà i beni della contessa della TV

Patrizia De Blanck si è spenta all’età di 85 anni. Con la sua scomparsa si accende la curiosità sulle questioni legate al suo patrimonio e l’eredità.

Con la morte di Patrizia De Blanck si chiude un’era, ma si aprono questioni sul patrimonio e l’eredità. La contessa, nota per le sue apparizioni televisive, si è spenta dopo una lunga malattia. L’annuncio della scomparsa della nobildonna è arrivato da parte della figlia Giada, attraverso un messaggio sui social.

Le origini di Patrizia De Blanck e perdita di parte del patrimonio

Nota a tutti come la contessa Patrizia De Blanck, da parte materna, la compianta nobildonna apparteneva ad un’antica famiglia dell’aristocrazia veneziana. I suoi antenati possedevano l’importante palazzo Ca’ Dario nel capoluogo veneto, simbolo di prestigio e buon nome.

L’agiatezza di Patrizia è stata ben presto messa a dura prova dalla professione del padre, che era l’ ambasciatore di Cuba. Guillermo De Blanck y Menocal subì la nazionalizzazione delle sue proprietà sull’isola in seguito alla rivoluzione castrista, riscontrando gravi perdite economiche.

Giada De Blanck probabile unica erede della contessa

Nonostante parte del patrimonio da parte del padre fosse andato perso, Patrizia De Blank è riuscita a mantenere uno stile di vita molto agiato grazie all’eredità da parte del lato materno. La contessa è stata per decenni simbolo del lusso e dell’agiatezza nobiliare. Amante non solo dei salotti televisivi e dei reality show, ma anche della mondanità capitolina.

Nel 1971 si sposò in secondo nozze con Giuseppe Drommi, console italiano in Panama, da cui ha avuto l’unica figlia Giada De Blanck.

Rimasta vedova nel 1999, la contessa e sua figlia hanno sempre vissuto in una splendida villa nel cuore della capitale. La residenza è considerata una delle dimore più importanti del patrimonio immobiliare della nobile. L’elegante abitazione è arredata con mobili e quadri di grande valore.

Non sono state ancora rese note le volontà della contessa, ma con molta probabilità la villa e tutti i beni patrimoniali andranno a Giada, l’unica figlia della donna. Le due hanno sempre vissuto insieme ed erano legate da un rapporto intimo e profondo.