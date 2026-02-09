Emma, Elisa e Giorgia hanno trascorso il sabato sera in compagnia, ma non senza conseguenze. Il settimanale Chi ha svelato i postumi della serata delle tre star.

Emma, Elisa e Giorgia non sono solo tre cantanti amate dal pubblico, ma anche tre grandi amiche. Nonostante sembri che nel mondo dello spettacolo non ci sia spazio per l’amicizia vera, le tre artiste amano trascorrere del tempo in compagnia, raccontandosi dettagli del loro lavoro ma anche della vita privata. Stando a quanto riporta il settimanale Chi, le tre star hanno passato il sabato sera insieme, dovendo poi fare i conti con i postumi degli eccessi la mattina seguente.

Amicizia e relax fra tre grandi artiste

Sebbene si dica spesso che nel mondo artistico sia difficile trovare amici sinceri, ci sono delle belle eccezioni. Emma, Elisa e Giorgia sono accomunate da un rapporto di amicizia molto solido, che dura ormai da anni. Nonostante siano tutte delle donne di successo, nessuna prova sentimenti di invidia nei confronti dell’altra.

Sabato sera hanno deciso di ritagliarsi del tempo per sé lontano dal palco e dal lavoro. Una serata all’insegna della leggerezza e della complicità.

Il risveglio di Emma, Elisa e Giorgia

Un sabato sera dalle ore piccole lascia i suoi segni. A giudicare dal buongiorno di Emma, arrivato attraverso i social, la cantante sembrerebbe piuttosto addolorata. L’artista salentina ha ironicamente confessato i dolori del risveglio dopo la serata con le amiche.

“Proprio vero: la sera leoni e la mattina… dolori. Dolori ovunque, mi fa male tutto. È come se una ruspa mi fosse passata attraverso” scrive Emma, indossando occhiali scuri per nascondere le occhiaie.

“Emma sono d’accordo con te, io sto anche peggio però” ha risposto Todrani, condividendo un video in cui si lava i denti, in cui sono visibili i patch per eliminare le occhiaie.

A concludere i commenti della serata ci ha pensato Elisa, che ha confessato in un post: “Emma mi avevi anche detto ‘domani mattina andiamo in palestra’. Non c’è mai stata la mattina di oggi”.

Toffoli ha anche svelato un retroscena della serata: cornetti alla nutella alle 2 di notte.