Patrizia De Blanck era davvero una contessa? La verità che in pochi conoscono

Patrizia De Blanck era davvero una contessa? Dalle origini familiari alle rivelazioni emerse al Grande Fratello Vip, cosa sappiamo sul titolo nobiliare.

Dopo la scomparsa di Patrizia De Blanck, avvenuta nel febbraio 2026, il dubbio sul suo titolo di contessa è tornato al centro dell’attenzione: era reale o faceva parte del personaggio televisivo che l’ha resa famosa? Icona del piccolo schermo, amata e al tempo stesso discussa, ha sempre diviso l’opinione pubblica. Ecco cosa sappiamo davvero sulla vicenda.

Patrizia De Blanck era davvero una contessa? Le origini della sua famiglia

Secondo quanto emerso nel corso degli anni, Patrizia De Blanck era figlia di Lloyd Dario, indicata come ultima discendente della famiglia veneziana un tempo proprietaria del celebre Ca’ Dario, e dell’ambasciatore di Cuba S.E. Guillermo De Blanck y Menocal. Un contesto familiare che ha contribuito a rafforzare l’idea di una discendenza nobiliare e a legare il suo nome all’aristocrazia.

Ancora giovanissima, si avvicinò al mondo dello spettacolo, iniziando una carriera come valletta e soubrette televisiva nel programma Il Musichiere, condotto da Mario Riva. Da quel momento, la televisione divenne il suo habitat naturale.

Nel corso degli anni partecipò a numerosi programmi, diventando un volto noto del piccolo schermo. Tra le presenze più ricordate ci sono Chiambretti c’è, L’isola dei famosi e, soprattutto, il Grande Fratello Vip, esperienza che la riportò sotto i riflettori e riaccese vecchie polemiche.

Le rivelazioni controverse durante la partecipazione al GFVip

È proprio durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip che il tema del titolo nobiliare torna prepotentemente alla ribalta. Nel corso di una puntata di Live – Non è la d’Urso, il giornalista Giangavino Sulas riportò una dichiarazione destinata a far discutere.

Secondo quanto affermato, nel 2005 Patrizia De Blanck avrebbe rilasciato un’intervista al settimanale Oggi, nella quale avrebbe dichiarato di non essere figlia biologica del conte De Blanck, ma di essere stata adottata.

Da questa ricostruzione emerse l’ipotesi che fosse in realtà figlia naturale della contessa Dario e del gerarca fascista Asvero Gravelli, indicato come figlio segreto di Benito Mussolini. Da qui nacque anche la notizia secondo cui sarebbe stata la nipote del Duce.

Tuttavia, come più volte riportato, la De Black ha sempre smentito successivamente queste affermazioni, negando tale ricostruzione e respingendo l’idea che il suo titolo fosse frutto di una finzione