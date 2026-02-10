Ospite di È Sempre Mezzogiorno, programma condotto da Antonella Clerici, Valeria Graci racconta perché ha smesso di imitare Federica Panicucci e Laura Pausini.

Nota per la sua comicità e le sue imitazioni, Valeria Graci è uno dei volti più amati dal pubblico a casa. Nel corso della sua carriera da imitatrice si è concentrata sull’imitazione di numerosi personaggi, fra cui Federica Panicucci e Laura Pausini, che presto salirà sul palco dell’Ariston insieme a Carlo Conti. Stando a quanto ha raccontato dalla comica a È Sempre Mezzogiorno, le due donne non hanno gradito la sua versione, tanto da spingere l’artista a non imitarle più.

Le vip imitate da Valeria Graci

Valeria Graci è una delle più talentuose imitatrici italiane. Nel suo repertorio vanno annoverate le imitazioni di Barbara D’Urso, Barbara Palombelli. Le due conduttrici televisive hanno sempre apprezzato il lavoro dell’artista e anzi si sono sentite onorate di essere state imitate da lei.

Non tutte, però, la pensano allo stesso modo e nel corso della carriera di un imitatore si è spesso costretti a fare i conti con l’indignazione dei personaggi replicati.

La confessione sulle imitazioni a Federica Panicucci e Laura Pausini

Valeria Graci ha spesso imitato Federica Panicucci. Nella sua parodia la “Fede” o la “Pani” appariva come una donna frivola, molto concentrata sulla sua bellezza e sul suo aspetto fisico. La parodia di Laura Pausini tendeva a sottolineare lo snobismo della cantante, mostrandola come italo-fobica e con un forte accento romagnolo.

Imitazioni innocue, che giocano su alcuni aspetti caratteriali delle due artiste. La cantante romagnola e la nota conduttrice non hanno gradito la parodia di Graci, tanto da spingere quest’ultima a rinunciare alle loro imitazioni.

La confessione è arrivata nel corso del programma di Antonella Clerici. La conduttrice ha ricordato alla sua ospite che nel suo repertoRio ci sono le imitazioni di Laura Pausini e Federica Panicucci. “Tu imiti molto bene Federica Panicucci e Laura Pausini, si sono divertite molto?” ha chiesto Clerici. A tal punto la comica ha risposto: “Sì, si sono divertite moltissimo; si sono divertite talmente tanto che a un certo punto ho dovuto smettere di fare l’imitazione“.

Nello specifico menzionando i dissidi fra lei e la conduttrice Mediaset, a TvBlog nel lontano 2018, ha aggiunto: “L’imitazione non le è mai piaciuta, ma non l’ha mai dichiarato pubblicamente. Lo ha fatto privatamente, ma non a me. Non c’è stato nessun avvicinamento, so per certo che non andrò mai ospite a Mattino Cinque, almeno finché sarà lei a condurlo. Ma va bene, ci mancherebbe”.