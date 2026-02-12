Vai al contenuto
Aurora Ramazzotti sul palco con il padre Eros: il dettaglio “da nonna” scatena i social. Il video

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti sale sul palco con Eros Ramazzotti per la prima tappa del nuovo tour: il look scelto dall’influencer divide i social.

Aurora Ramazzotti è una delle più grandi fan del padre Eros, sostenendolo in ogni progetto professionale. Ieri sera il noto cantante ha dato il via ad un nuovo tour, e per l’occasione la figlia maggiore è salita sul palco per duettare con lui. L’influencer ha sputo i presenti puntando su un outfit, che ha generato qualche critica sui social.

Un primo piano di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti vestiti in abiti eleganti

La primogenita di Eros Ramazzotti canta insieme al papà

Aurora Ramazzotti è la prima sostenitrice di suo padre. La ragazza è sempre pronta a fare il tipo, e quando possibile ad accompagnarlo negli impegni lavorativi. Per la prima tappa del nuovo tour, la primogenita di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha deciso di salire sul palco con il papà.

I due hanno duettato sulle note di “Un angelo non è”, tenendosi per mano. Un momento davvero ricco di tenerezza, che ha stupito i presenti.

Aurora Ramazzotti e il look rubato dall’armadio della donna: le critiche sui social

Per un’occasione così speciale, Aurora Ramazzotti ha sfoggiato una mise piuttosto particolare, seguendo il trend del “granny style”. Come sottolinea il nome, a prima vista potrebbero sembrare abiti rubati dall’armadio della nonna, ma il realtà è un look studiato nei dettagli.

La 29enne ha rivisitato in chiave contemporanea alcuni capi d’abbigliamento vintage. Pezzo forte dell’oufit: un gilet blu notte, abbinato ad una camicetta bianca con le maniche corte e a sbuffo. La mise è stata completata da una gonna ampia e lunga sempre sui toni del blu scuro e collant coprenti.

Il look della figlia di Eros Ramazzotti è stato esaltato da un dettaglio ultra vintage: un paio di occhiali con la montatura metallica sui toni dell’oro. È stata elogiata da molti utenti sui social, mentre altri non hanno rinunciato a muoverle critiche.

@giadagolfre02 Eros Ramazzotti – Mantova – 11/02/26 #live#erosramazzotti#concerto#perte#auroraramazzotti @Eros Ramazzotti @Aurora Ramazzotti ♬ Air strike – Gati Barreto

ultimo aggiornamento: 12 Febbraio 2026 12:58

