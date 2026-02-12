Aurora Ramazzotti sale sul palco con Eros Ramazzotti per la prima tappa del nuovo tour: il look scelto dall’influencer divide i social.

Aurora Ramazzotti è una delle più grandi fan del padre Eros, sostenendolo in ogni progetto professionale. Ieri sera il noto cantante ha dato il via ad un nuovo tour, e per l’occasione la figlia maggiore è salita sul palco per duettare con lui. L’influencer ha sputo i presenti puntando su un outfit, che ha generato qualche critica sui social.

La primogenita di Eros Ramazzotti canta insieme al papà

Aurora Ramazzotti è la prima sostenitrice di suo padre. La ragazza è sempre pronta a fare il tipo, e quando possibile ad accompagnarlo negli impegni lavorativi. Per la prima tappa del nuovo tour, la primogenita di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha deciso di salire sul palco con il papà.

I due hanno duettato sulle note di “Un angelo non è”, tenendosi per mano. Un momento davvero ricco di tenerezza, che ha stupito i presenti.

Aurora Ramazzotti e il look rubato dall’armadio della donna: le critiche sui social

Per un’occasione così speciale, Aurora Ramazzotti ha sfoggiato una mise piuttosto particolare, seguendo il trend del “granny style”. Come sottolinea il nome, a prima vista potrebbero sembrare abiti rubati dall’armadio della nonna, ma il realtà è un look studiato nei dettagli.

La 29enne ha rivisitato in chiave contemporanea alcuni capi d’abbigliamento vintage. Pezzo forte dell’oufit: un gilet blu notte, abbinato ad una camicetta bianca con le maniche corte e a sbuffo. La mise è stata completata da una gonna ampia e lunga sempre sui toni del blu scuro e collant coprenti.

Il look della figlia di Eros Ramazzotti è stato esaltato da un dettaglio ultra vintage: un paio di occhiali con la montatura metallica sui toni dell’oro. È stata elogiata da molti utenti sui social, mentre altri non hanno rinunciato a muoverle critiche.