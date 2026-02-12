A Sanremo 2026 potrebbe arrivare un ospite internazionale. Piovono le indiscrezioni sul nome della star, ma non c’è ancora certezza sul nome.

Sanremo 2026 si avvicina e la curiosità si accende. Dopo le polemiche sul caso Andrea Pucci, e l’annuncio di alcuni ospiti come Tiziano Ferro, il pubblico si interroga sull’eventuale presenza di un artista internazionale. Del resto il palco dell‘Ariston, nel corso delle varie edizioni del Festival, ha accolto innumerevoli star di fama mondiale. Stando a quanto dichiarato dal giornalista Aldo Vitali, durante un’ospitata a “La Volta Buona”, per quest’edizione dovrebbe arrivare una super star internazionale, ma non c’è ancora ufficialità.

Carlo Conti e la scarsa presenza di ospiti internazionali agli ultimi Festival

Il Festival di Sanremo non è soltanto una delle kermesse più importanti d’Italia, ma un evento di risonanza mondiale. Nel corso degli anni, infatti, ha richiamato in riviera ligure star del calibro di Céline Dion, Elton John, Madonna.

Sotto la conduzione di Amadues, però, la “musica” sembra essere cambiato, optando per ospito nostrani. Carlo Conti ha seguito la linea tracciata dal suo predecessore, puntando su artisti italiani.

“In realtà dal 2017 in poi la hit parade italiana delle canzoni è stata stravolta: oggi su dieci brani in classifica, otto o addirittura nove sono italiani. La musica italiana al Festival non ha bisogno di star internazionali” ha dichiarato il direttore artistico, giustificando il cambio radicale nella scelta degli ospiti.

L’indiscrezione sull’ospite internazionale a Sanremo 2026

Sebbene nel corso delle ultime edizioni ci sia stata la tendenza a scegliere ospiti nostrani, una presenza internazionale fa sempre il suo effetto. Se lo scorso anni ci sono stati i Duran Duran, quest’anno potrebbe essere un gruppo o un solista di fama globale.

Ospite a La Volta Buona, Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni, si è lasciato sfuggire che all’Ariston arriverà Eros Ramazzotti e che al suo fianco ci sarà una super star. “Non posso parlare perché Carlo Conti non vuole, poi si arrabbia davvero. Volete un indizio? Non è italiana! Sì, è un’artista straniera. Anastacia? No, smentisco, non è lei” ha confessato Vitali.

Il musicista Antonio Mezzancella ha suggerito che potrebbe trattarsi di Alicia Keys, considerando che ha già duettato con Ramazzotti. Il direttore di TV Sorrisi e Canzoni, però, non conferma né smentisce: “Questo io non lo so, vedremo“.