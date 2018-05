Ha partecipato a numerosi programmi che ne hanno consolidato il successo, con alcune indimenticabili imitazioni: ecco chi è Antonio Mezzancella!

Dai primi passi nel cuore del pubblico attraverso Tu sì que vales agli onori della critica in Tale e Quale Show: scopriamo tutto ciò che riguarda biografia e vita privata di Antonio Mezzancella, imitatore che da anni intrattiene gli italiani con la sua grande verve. Nel 2004 è stato eletto come talento emergente, grazie all’importante vetrina di un Festival…

Chi è Antonio Mezzancella?

Nato a Perugia, il 2 giugno 1980, ha frequentato il liceo e ben presto ha iniziato a fare animazione nei villaggi turistici. La passione per il mondo delle imitazioni è nata in tenera età, sino alla grande svolta: nel 2004 vince il Festival di Castrocaro Terme, e viene individuato come volto emergente dello spettacolo.

In radio ha lavorato per emittenti come M2O, Radio 105, Radio Uno e Radio Deejay. Ha fondato un gruppo dance, Italian Disco Mafia, che lo ha portato all’estero. Teatro, televisione e piazze sono il suo habitat. Dal 2014 fa parte della Nazionale Cantanti.

Nel 2015 è arrivato al secondo posto in finale a Tu sì que vales. Da questo importante programma, è passato a Tale e Quale Show, saldando definitivamente il suo rapporto d’affetto con il pubblico.

Antonio Mezzancella, la vita privata

La vita privata dell’imitatore non si sa molto. Tiene particolarmente alla sua privacy e ha deciso di lasciare fuori dal cono della fama la sua famiglia. Sappiamo per certo, attraverso quanto da lui indicato nella pagina Facebook ufficiale, che è padre di due bambine, nate una nel 2009 e una nel 2011.

In un’intervista rilasciata ai microfoni de La Nazione, l’artista ha svelato che la dote di imitare sembra un tratto ereditario trasmesso alle figlie: “Cosa mi dicono? Bravo papà e mi imitano. Una vizio di famiglia…“. Oltre al riferimento alle figlie, non è chiaro se il suo stato sentimentale sia single o se sia fidanzato.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/antonio_mezzancella/