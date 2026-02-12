Fiorello rivela in diretta Instagram che un’amica famosa non gli parla più a causa delle sue battute su Fabrizio Corona e sul programma Falsissimo.

Fiorello torna a far parlare di sé, ma questa volta non solo per le sue gag. Durante una diretta Instagram insieme a Biggio, lo showman ha condiviso un retroscena personale che ha subito acceso la curiosità dei fan. Proprio come nel caso di Valeria Graci con le imitazioni di Laura Pausini e Federica Panicucci, anche qui l’ironia televisiva su Fabrizio Corona e Falsissimo avrebbe avuto delle conseguenze.

La rivelazione di Fiorello: “C’è un’amica che non mi parla”

Martedì sera, nel corso della diretta social, come riportato da Fanpage, Fiorello ha lasciato intendere che una delle donne protagoniste delle puntate di Falsissimo avrebbe preso molto male i suoi riferimenti ironici al programma di Fabrizio Corona. Senza fare nomi, lo showman catanese ha dichiarato: “C’è un’amica che non mi parla“.

Una frase che non lascia spazio a molte interpretazioni. Secondo quanto raccontato, i rapporti si sarebbero congelati proprio a causa dei suoi sketch legati al talk show controverso dell’ex re dei paparazzi.

La persona in questione, stando alle sue parole, gliel’avrebbe fatto notare direttamente. Da quel momento, il rapporto sarebbe diventato glaciale. Ora tutti si chiedono: chi è?

Le donne citate in Falsissimo

Nel suo racconto, sottolinea Fanpage, Fiorello non ha voluto precisare l’identità dell’amica che avrebbe chiuso i rapporti con lui. Tuttavia, il riferimento alle figure femminili menzionate e attaccate da Fabrizio Corona nel programma è apparso chiaro.

Le protagoniste principali delle puntate di Falsissimo che l’ex re dei paparazzi ha menzionato e che potrebbero essersi risentite con il comico sono tre nomi: Marina Berlusconi, Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Nonostante questo, lo showman non ha fatto alcun nome e non ha confermato in alcun modo a chi si riferisse, limitandosi a ribadire che i rapporti si sarebbero freddati.