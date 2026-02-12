James Van Der Beek, omaggio speciale di Mediaset: quando e dove vedere Dawson’s Creek

Mediaset cambia palinsesto dopo la morte di James Van Der Beek e trasmette le prime puntate di Dawson’s Creek. Ecco quando vederle e dove recuperare la serie.

Mediaset cambia programmazione dopo la morte di James Van Der Beek e sceglie di rendere omaggio all’attore riportando in tv Dawson’s Creek. Per ricordare il protagonista scomparso a 48 anni, la rete ha deciso di regalare agli appassionati un tuffo nei ricordi trasmettendo in seconda serata su Italia 1, le prime due puntate della fiction che ha segnato un’intera generazione. Ecco, a seguire, i dettagli sulla messa in onda e come vedere tutti gli episodi della serie TV.

James Van Der Beek: le prime due puntate di Dawson’s Creek su Italia 1

Stasera, giovedì 12 febbraio 2026, Mediaset trasmetterà in seconda serata le prime due puntate della prima stagione di Dawson’s Creek, dal titolo “Emozioni in movimento” e “Festa di ballo“. Un’occasione speciale per rivedere l’episodio pilota che andò in onda il 13 gennaio 2000 proprio su Italia 1, conquistando milioni di spettatori.

La serie, ambientata nella cittadina di Capeside, racconta la storia di quattro ragazzini alle prese con le prime cotte, i drammi adolescenziali e il passaggio verso l’età adulta. Un racconto che ha saputo parlare direttamente al pubblico giovane dell’epoca, diventando un punto di riferimento per chi è cresciuto con le vicende di Dawson e dei suoi amici.

Inizialmente, la rete prevedeva la messa in onda del film Operazione U.N.C.L.E., ma ha scelto di sostituirlo con i primi due episodi delle serie che ha resto famoso James Van Der Beek.

Dawson’s Creek: dove vedere tutti gli episodi della serie TV

Chi vuole riguardare tutti gli episodi o avvicinarsi per la prima volta alla serie Dawson’s Creek può trovarla gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Una possibilità per tornare tra le vicende ambientate a Capeside e riscoprire una produzione che ha conquistato e coinvolto intere generazioni di telespettatori.