James Van Der Beek è morto: addio al protagonista di Dawson’s Creek

James Van Der Beek è morto: una notizia terribile, che i fan della famosa serie tv Dawson’s Creek non avrebbero mai voluto sentire.

Lutto nel mondo del cinema, è morto James Van Der Beek. Diventato famoso grazie al ruolo di Dawson Leery nella serie tv Dawson’s Creek, ha avuto una carriera strepitosa, che avrebbe continuato ancora a lungo se non fosse stato strappato dalla vita così presto.

James Van Der Beek è morto: l’annuncio

“Nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta“: questa bellissima frase di Ugo Foscolo, seppur suoni come una consolazione per chi vive il lutto, si adatta alla perfezione a James Van Der Beek. L’attore, scomparso prematuramente, non resterà solo nel cuore della sua famiglia, ma anche in quello dei fan che lo hanno apprezzato fin dal suo debutto davanti alla telecamera.

Sono lontani i tempi in cui, giovanissimo, vestiva i panni di Dawson Leery nel teen drama statunitense Dawson’s Creek. Il successo gli è esploso in mano, portandolo a recitare in tanti altri titoli di successo, come Le regole dell’attrazione, Mrs. Miracle – Una tata magica e Un giorno come tanti.

Purtroppo, nell’estate del 2023, la carriera di James è stata spezzata da un cancro al colon retto al terzo stadio. Era stato lo stesso Van Der Beek a raccontare ai fan della battaglia che, accanto alla moglie Kimberly e ai suoi sei figli, stava combattendo.

La reunion di Dawson’s Creek

Nel mese di settembre del 2025, Van Der Beek avrebbe dovuto partecipare alla reunion di Dawson’s Creek presso il Richard Rodgers Theater di New York accanto ai colleghi Michelle Williams, Katie Holmes e Joshua Jackson, ma purtroppo ha dovuto rinunciare a causa dei suoi problemi di salute. Anche se non è riuscito a presentarsi fisicamente, però, ha voluto mostrarsi in video per lanciare un messaggio ad amici e fan:

“Non posso credere di non essere lì. Non posso credere di non poter abbracciare di persona i miei colleghi del cast, il mio splendido cast. Volevo solo salire sul palco e ringraziare ogni singola persona in questo teatro per essere qui stasera. Dal cast alla troupe, a tutti coloro che hanno donato il loro tempo e sono stati così generosi. E soprattutto a ognuno di voi. Siete i migliori fan del mondo. Grazie per essere venuti“.

La reunion, è bene sottolinearlo, è andata in scena all’interno di un evento benefico a sostegno di F Cancer, associazione statunitense per la lotta contro il cancro.