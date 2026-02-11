Guendalina Canessa si sposa: l’ex gieffina ha annunciato sulle sue Instagram story la data del matrimonio con Eros.

Giornata di annunci importanti sul fronte nozze: dopo la data ufficiale di Nathalie Caldonazzo, anche Guendalina Canessa ha deciso di condividere con i suoi follower un momento speciale. Attraverso le sue Instagram stories, l’ex gieffina ha rivelato quando convolerà a nozze con il compagno Eros. Ecco cosa sappiamo sul sul futuro sposo.

Il secondo matrimonio dopo Daniele Interrante

Per Guendalina Canessa si tratta del secondo matrimonio. Nel 2010 aveva sposato Daniele Interrante. Dalla loro unione è nata Chloe, il 23 luglio 2010. La relazione si è conclusa nel 2014, quando i due hanno deciso di separarsi.

Guendalina Canessa annuncia la data del matrimonio: ecco chi è lo sposo

Oggi l’ex gieffina è pronta a voltare nuovamente pagina con il compagno Eros. Il futuro marito di Guendalina Canessa non appartiene al mondo dello spettacolo. Attraverso le sue Instagram stories, l’ex gieffina ha rivelato che il matrimonio si terrà il prossimo 7 giugno.

Ma chi è il futuro sposo? Si tratta di un imprenditore che si occupa di locali ed è l’ex proprietario della discoteca Suite a Capo Vaticano Tropea. Una figura lontana dai riflettori, ma fondamentale nella vita della showgirl. La loro storia ha un passato importante. Come raccontato dalla stessa Guendalina sui social, Eros rappresenta “un amore interrotto 15 anni fa“.

Parlando dell’uomo che presto diventerà suo marito, ha dichiarato: “Una persona seria, grande lavoratore che mi ama, mi rispetta, mi ama per come sono, che pensa a me e alla famiglia“.

La 44enne ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla location, che per ora resta top secret. Ha però anticipato che la cerimonia si svolgerà all’estero e che l’organizzazione è ormai quasi del tutto definita. La coppia ha già scelto le fedi nuziali e non vede l’ora di pronunciare il fatidico sì.