Nathalie Caldonazzo è pronta al grande passo. La showgirl sposa Filippo Maria Bruni, un professionista lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo.

Finalmente un momento di gioia per Nathalie Caldonazzo, dopo aver vissuto il dramma della malattia della figlia, affetta da anoressia. L’attrice e ballerina convolerà a nozze con Filippo Maria Bruni. I due stavano già pensando da tempo pensando al matrimonio, e stando alle indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi ci sarebbe anche una data.

L’amore fra Nathalie Caldonazzo e Filippo Maria Bruni

Nathalie Caldonazzo corona il suo sogno d’amore. Qualche mese fa, la showgirl in un’intervista a Verissimo ha raccontato di essere stata travolta da questa nuova relazione. Lei e Filippo Maria si conoscevano da tempo, ma solo nel novembre 2024 sono diventati una coppia effettiva.

Nel salotto di Silvia Toffanin, Caldonazzo ha svelato che il primo incontro con l’attuale compagno risaliva ad anni prima, quando lei era fidanzata con Massimo Troisi. “Da allora mi ha sempre immaginato come la donna della sua vita” aveva confessato la soubrette, confermando che un colpo di fulmine può resistere al tempo.

La data delle nozze

Nonostante all’inizio non fosse convinta di dare una possibilità a Filippo Maria Bruni, alla fine la showgirl ha ceduto, innamorandosi perdutamente. “Non mi interessava una relazione, ho fatto di tutto per mandarlo via. Invece lui è rimasto lì, ed è bello quando una persona rimane” aveva confidato Nathalie.

Il settimanale Chi, nella rubrica C’è chi dice, ha spoilerato la data delle nozze, diffondendo le pubblicazioni: La coppia si sposerà il 25 maggio 2026. Quindi mancano pochi mesi al grande giorno e i futuri sposi già staranno organizzando la cerimonia nei minimi dettagli. Dalle pubblicazioni è emerso l’anno di nascita di Bruni, che risulta nato nel 1972. Dunque fra il futuro sposo e Caldonazzo ci sono tre anni di differenza, essendo lei nata nel 1969.