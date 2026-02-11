“Un’oca travestita da cigno”: continua la guerra tra Clizia Incorvaia e Sarcina. Le accuse durissime

La moglie di Francesco Sarcina continua a fare la guerra a Clizia Incorvaia. La donna è tornata all’attacco dopo le dichiarazioni dell’influencer a Verissimo.

Clizia Incorvaia sta attraversando un momento di difficoltà a causa delle tensioni con Nayra Garibo, l’attuale moglie di Francesco Sarcina. Se da una parte l’influencer accusa l’ex marito di violenza fisica e psicologica, dall’altra l’altra donna difende il compagno. Dopo le recenti dichiarazioni a Verissimo di Clizia, la messicana ha avanzato accuse e offese pesanti alla donna.

Clizia Incorvaia – www.donnaglamour.it

Clizia Incorvaia accusa Francesco Sarcina

Clizia Incorvaia ha scelto di rompere il silenzio e di dichiarare apertamente di essere stata vittima di violenze da parte dell’ex marito Francesco Sarcina, con cui è stata sposata dal 2015 al 2019. L’imprenditrice digitale ha parlato del periodo buio attraversato durante il matrimonio con il frontman de “Le Vibrazioni”. Nel salotto di Verissimo, la moglie di Paolo Ciavarro ha raccontato di aver subito violenza fisica e manipolazioni psicologiche e di aver sopportato tutto solo per il bene della figlia.

“Con Sarcina era amore tossico con botte e occhi neri. Non ho denunciato per nostra figlia Nina, ora sono costretta e le spiegherò tutto” ha confessato la 45enne a Silvia Toffanin.

La replica della moglie di Francesco Sarcina

Se l’ex lo accusa pubblicamente in tv, l’attuale moglie lo difende a spada tratta. Nayra Garibo non ha gradito le dichiarazioni di Clizia ed è passata all’attacco per tutelare suo marito. Le due già si erano scontrate diverse volte attraverso continui botta e risposta. La compagna del cantante e madre della sua terza figlia ritiene che le violenze raccontate dll’influencer siano completamente false.

“Non tutti quelli che piangono sono vittime. Alcuni provano la scena prima che la verità parli solo per attirare l’attenzione. Un’oca travestita da cigno che, pur senza saper ballare, vuole fare la prima ballerina ne “La morte del cigno” di Tchaikovsky, senza sapere nemmeno chi è ovviamente” ha sentenziato la modella messicana, indignata dalle parole della nuora di Eleonora Giorgi.