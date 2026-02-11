Sanremo 2026, è ufficiale: Carlo Conti annuncia Pilar Fogliati come co-conduttrice

Pilar Fogliati sarà co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2026. L’annuncio ufficiale di Carlo Conti in diretta a La Pennicanza.

Dopo aver annunciato Laura Pausini e Irina Shayk come co-conduttrice, arriva la terza protagonista femminile della seconda serata del Festival di Sanremo 2026: Pilar Fogliati. L’attrice salirà sul palco dell’Ariston nel ruolo di co-conduttrice, andando ad arricchire il cast già svelato per il mercoledì della kermesse. Ecco, a seguire, l’annuncio di Carlo Conti in diretta su Rai Radio 2 a La Pennicanza.

Pilar Fogliati co-conduttrice a Sanremo 2026: l’annuncio

L’ufficialità è arrivata direttamente dalla voce di Carlo Conti. Il direttore artistico, in collegamento telefonico con “La Pennicanza“, il programma di Fiorello e Biggio su Rai Radio2, ha confermato la presenza dell’attrice.

Il comico ha chiamato in diretta Carlo Conti, che in questo momento si trova a Sanremo per le prove. Durante la conversazione, il conduttore ha dichiarato: “Posso ufficializzare qualcosa delle voci che girano. Io ho Pilar Fogliati, possiamo ufficializzare. Sarà nella seconda serata con Achille Lauro e Lillo come co-conduttori, il mercoledì“.

Parole che non lasciano spazio a dubbi: Pilar Fogliati sarà co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, mercoledì 25 febbraio, affiancando il conduttore e Laura Pausini insieme ad Achille Lauro e Lillo Petrolo.

Le voci sui super ospiti e la replica di Carlo Conti

Nel corso della diretta radiofonica si è parlato anche delle tante indiscrezioni che stanno circolando attorno al Festival. Alla domanda su Eros Ramazzotti, il direttore artistico Carlo Conti ha risposto: “Eros Ramazzotti? Ancora non lo so. Ho letto tanche cose, ho letto anche Madonna in duetto con Patty ne ho lette tantissime ma questo è Sanremo...”. Una frase che evidenzia come, in vista della kermesse, si moltiplichino le ipotesi e le voci non confermate.

L’unica cosa certa è che la seconda serata di Sanremo 2026 prende così forma con una squadra definita e annunciata ufficialmente, in attesa di ulteriori comunicazioni.