Patrizia De Blanck, quando si terrà il funerale: le ultime volontà della contessa della TV

Funerali di Patrizia De Blanck: la figlia Giada comunica data e luogo delle esequie e rivela le ultime volontà della contessa.

La scomparsa di Patrizia De Blanck ha lasciato un vuoto profondo nel mondo della televisione. Morta a Roma all’età di 85 anni dopo una grave malattia, la contessa sarà salutata con un funerale che rispecchierà pienamente le sue ultime volontà. A comunicarlo è stata la figlia Giada De Blanck, che ha affidato ai social un messaggio carico di dolore e gratitudine, annunciando anche la data delle esequie.

Patrizia De Blanck, la data del funerale: l’annuncio della figlia Giada

È stata proprio Giada De Blanck a rendere nota la data del funerale della contessa, spiegando anche la scelta di una cerimonia semplice. Le esequie si svolgeranno giovedì mattina alle 11, nella chiesa di Ponte Milvio Gran Madre di Dio a Roma.

“Questo è per me il messaggio più difficile da scrivere, ma anche quello colmo di maggiore gratitudine“, racconta. “L’affetto che tutti voi avete dimostrato, e continuate a dimostrare, per mia mamma, racconta meglio di qualsiasi parola quanto fosse una donna amata. Oggi la piangono anche coloro che un tempo la contestavano. Era una donna straordinaria, di carattere, libera, ma al tempo stesso semplice, nonostante tutto ciò che si potesse pensare di lei. Ed è per questo che ho scelto per lei un funerale semplice, così com’era il suo stile“, aggiunge la figlia di Patrizia De Blanck.

Le ultime volontà della contessa

Nel lungo post social, Giada De Blanck ha anche spiegato quali fossero le ultime volontà della madre in occasione del funerale, condividendo una richiesta precisa.

“Nel rispetto della libertà e del sentire di ciascuno, ho preferito che non ci fossero fiori, ma opere di bene. Chi desidera portare un fiore, potrà farlo – scrive la figlia di Patrizia De Blanck – Chi invece vorrà compiere un gesto di solidarietà insieme a me, sappia che mamma avrebbe preferito questo: all’esterno della chiesa sarà presente un corner per una donazione, di qualsiasi tipo, a favore di un’associazione che si occupa della lotta ai tumori alle ossa nei bambini“.