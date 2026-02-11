Tiziano Ferro, gelo con la madre: la confessione che spiazza tutti

Tiziano Ferro, in un’intervista a Fanpage, ha svelato alcuni aspetti intimi della sua vita privata. Il cantante ha parlato con dolore della distanza fra lui e la madre.

Tiziano Ferro è pronto a tornare in Italia come ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2026. In una recente intervista, rilasciata a Fanpage, il cantautore ha scelto di raccontare le sue emozioni, passando dalla vita privata ai progetti professionali. Seppur con rammarico, il cantante ha anche citato il rapporto freddo e distante fra lui e sua madre.

Il desiderio di tornare in Italia di Tiziano Ferro

Reduce dal disco d’oro del suo ultimo album, Tiziano Ferro si gode il trionfo dopo anni di gavetta e sacrifici. Nel corso della lunga chiacchierata, il cantante ha ricordato i momenti salienti della sua carriera discografica. Il suo ultimo lavoro, “Sono un grande”, lo descrive come un sopravvissuto, un uomo che ha resistito a tante difficoltà.

Ferro confida la sua grande volontà di tornare a vivere in Italia; desiderio per ora non realizzabile. Il cantante si sente confinato negli Stati Uniti per stare al fianco dei figli e mantenere un rapporto civile con l’ex marito Victor Allen.

La rottura fra Tiziano Ferro e la madre

Nella vita del noto cantautore c’è un grande dolore legato alla figura materna. L’artista romana non ha più rapporti con la madre, un allontanamento inspiegabile a detta del diretto interessato.

“A mia madre (la canzone è “Ti sognai”, ndr). È una canzone che parla di un rapporto in disuso e lo faccio senza puntare il dito. È molto dura, non è tenera come “Portami a ballare” di Luca Barbarossa. È una canzone tenera nell’onestà con la quale parlo a una madre che non riesco più ad abbracciare. Ho fatto di tutto per non fargliela ascoltare prima che uscisse” ha dichiarato Ferro nell’intervista a Fanpage, svelando di aver dedicato una canzone alla madre.

“Non ne ho idea di cosa sia accaduto, non so cosa possa aver fatto io. Probabilmente c’è un concorso di colpe, forse la lontananza, ma non ricordo un episodio specifico” ha aggiunto l’artista, spiegando come si è allontanato dalla madre.

“La lontananza non aiuta, ma le distanze si possono annullare, se si vuole. Il nostro è un po’ un rapporto unilaterale, la mia parte cerco di farla, ma il resto dipende da lei”, con queste parole Tiziano Ferro fa intendere di essere disposto ad una riconciliazione, ma di desiderare affetto e sostegno da parte della mamma.