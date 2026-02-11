Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone sono ufficialmente una coppia. I due sono stati paparazzati a Lugano in atteggiamenti inequivocabili.

Rocio Munoz Morales ha un nuovo amore, dopo la fine del matrimonio con Raul Bova. Il settimanale Diva e Donna ha diffuso le immagini che immortalano un momento di passione fra l’attrice e Andrea Iannone. Gli scatti li ritraggono abbracciati mentre passeggiano per le strade di Lugano, dove vive il pilota.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales – www.donnaglamour.it

Rocio Munoz Morales volta pagina dopo Raul Bova

La rottura fra Rocio Munoz Morales e Raul Bova è stata oggetto di gossip e indiscrezioni. Dapprima sono stati diffusi dei file audio che confermavano i tradimenti dell’attore romano. Dopo l’annuncio della separazione dalla seconda moglie, Bova è stato paparazzato in compagnia di Beatrice Arnera, attrice conosciuta sul set di “Buongiorno mamma”.

Nonostante la dolorosa separazione Rocio ha cercato di mantenere buoni rapporti con il suo ex marito, soprattutto per tutelare le due figlie Alma e Luna.

Una fuga d’amore con Andrea Iannone

Ospite da Mara Venier, l’ex di Bova aveva dichiarato di non essere pronta per una nuova relazione. “Ho bisogno di tempo adesso, ho paura di soffrire” aveva confessato l’attrice spagnola.

Tuttavia le foto pubblicate da Diva e Donna sembrerebbero dire ben altro. Rocio Munoz Morales appare stretta ad Andrea Iannone, mentre camminano per il centro di Lugano, in prossimità della villa del pilota.

Anche il pilota reduce da una rottura sentimentale, dopo essere stato legato tre anni ad Elodie.. Stando ad alcune indiscrezioni il pilota e la cantante si sarebbero lasciati a causa di alcune divergenze caratteriali. Il 36enne avrebbe sognato di mettere su famiglia, ma la cantante non si sarebbe ancora sentita pronta al grande passo.

Nonostante la fine delle loro precedenti relazioni, a giudicare dagli scatti, l’attrice spagnola e il pilota sembrerebbero molto affiatati. Baci, abbracci e sorrisi non lasciano spazio a eventuali dubbi: i due stanno insieme.