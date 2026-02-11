Milly Carlucci pronta a tornare Canzonissima: il nuovo show potrebbe sfidare il serale di Amici di Maria De Filippi, ecco i primi nomi per il cast.

Dopo il successo di Ballando con le stelle nel periodo autunnale, Milly Carlucci tornerà in prime time su Rai 1 anche in primavera. Negli anni precedenti, la nota conduttrice è stata al timone di show come “Il cantante mascherato”, “L’acchiappatalenti” e “Sognando Ballando con le Stelle”. Il direttore di Prime Time Rai ha annunciato che la conduttrice condurrà uno spettacolo musicale, e come riportato da Affari Italiani si tratta di Canzonissima. Ecco, a seguire, le prime indiscrezione sui nomi del cast.

Milly Carlucci torna in primavera nel prime time su Rai 1

Milly Carlucci è uno dei volti di punta della prima rete, tanto da poter essere definita la “regina” del prime time di Rai 1. Difatti, pur essendo una professionista versatile, sembra dare il meglio di sé proprio nella prima serata. Il successo inossidabile di “Ballando con le Stelle“, in onda da più di vent’anni ne è la conferma.

Williams Di Liberatore, direttore di Prime Time Rai, ha dichiarato che, nel corso dei mesi primaverili, la reginetta di Rai1 sarà al timone di un grande show musicale. Il nuovo programma non avrà nulla a che vedere con talent show ma sarà un ritorno al passato.

Canzonissima: i primi nomi per il cast

Stando a quanto riportato dal portale “Affaritaliani”, Milly Carlucci sembra avere le idee molto chiare. La presentatrice vorrebbe puntare sulla nostalgia degli italiani, rilanciando un grande classico: Canzonissima. Lo show musicale, andato in onda dal 1965 al 1975, è stato condotto da grandi nomi della tv nostrana, fra cui Mina, Pippo Baudo e Mike Bongiorno.

Il programma dovrebbe debuttare il 21 marzo e andare in onda per ben cinque settimane. La conduttrice sta lavorando per creare un cast interessante e di alto livello.

“Milly Carlucci corteggia Rocco Hunt e Patty Pravo. Rai 1 procede a tutta musica. Dopo aver archiviato a dicembre la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci tornerà in onda, salvo colpi di scena, al sabato sera con Canzonissima, una versione 2.0 dello storico show della Rai per una sfida a distanza con il serale di Amici di Maria De Filippi. Milly Carlucci lavora al cast ormai da settimane e corteggia due artisti che vorrebbe in gara: Rocco Hunt ora impegnato come giudice a The Voce, e Patty Pravo, tra le protagoniste di Sanremo 2026. Riuscirà a convincerli?” scrive Giuseppe Candela sul settimanale Chi.