Pamela Camassa rompe il silenzio in TV: parla del nuovo amore dopo Filippo Bisciglia

Ospite a La Volta Buona, Pamela Camassa parla per la prima volta del suo nuovo amore dopo la rottura con Filippo Bisciglia.

Pamela Camessa è tornata in tv, e questa volta ha parlato della sua vita sentimentale, dopo la fine della relazione con Filippo Bisciglia. Ospite del salotto tv di Caterina Balivo, la showgirl ha confessato di aver ritrovato la serenità al fianco di Stefano Russo. I due stanno insieme da alcuni mesi e sembrano molto innamorati.

La fine della relazione fra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia hanno rappresentato per anni l’ideale della coppia solida. L’annuncio della loro separazione, arrivato lo scorso settembre, ha scosso il pubblico. I due stavano insieme da ben 17 anni e nulla lasciava presagire ad una rottura così drastica.

Sebbene i due non l’avessero mai fatto trapelare, al momento dell’annuncio, la loro storia era finita già da tempo. Bisciglia ha più volte dichiarato di non aver alcuna intenzione di svelare i motivi che hanno portato al loro addio.

Pamela Camassa parla del suo nuovo compagno

Nonostante l’annuncio ufficiale della rottura con Bisciglia sia arrivato solo qualche mese fa, Pamela ha ritrovato l’amore. A La volta buona, la showgirl ha parlato del nuovo compagno. “Con Stefano sono felice” ha ammesso Camassa. L’ex modella toscana non ha parlato direttamente della fine della lunga storia con il noto conduttore, ma ha comunque fatto comprendere che non c’è speranza di riconciliazione.

La 41enne ha anche svelato un aspetto inedito della sua vita professionale. “Io avrei voluto fare la cantante. Ho detto: quest’anno quasi quasi mi ricandido a Sanremo, perché quando feci Miss Italia tantissimi anni fa, Scialpi mi scrisse una canzone. La canzone si chiamava ‘Ballo sola’. Non posso presentarmi perché non avrebbe senso” ha confessato la showgirl, sottolineando che il titolo del testo non era in linea con la sua situazione sentimentale attuale.

“Se l’anno prossimo a Sanremo canta ‘Io ballo da sola’, vuol dire che Stefano è stato frullato” ha aggiunto, scherzando Caterina Balivo.