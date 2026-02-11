Diego Dalla Palma commenta duramente i ritocchi estetici di Anna Pettinelli durante una puntata de La Volta Buona.

Diego Della Palma è stato ospite a “La volta buona” per parlare della chirurgia estetica. Da esperto del settore ha avanzato critiche negative a coloro che abusano dei ritocchini, modificando completamente il proprio viso. Nel corso della sua ospitata, il make up artist ha citato Anna Pettinelli, ritenendo poco naturale il suo aspetto dopo il ricorso al botox e alle punturine. La spekaer radiofonica, di recente, ha confidato nel salotto di Verissimo di essere stata vittima di molestie.

Diego Dalla Palma – www.donnaglamour.it

“Io ho iniziato con il botox un po’ tardi, avevo 45 anni”

In una recente intervista, Anna Pettinelli aveva ammesso di aver iniziato a sottoporsi a trattamenti specifici dopo i 45 anni. “Io ho iniziato con il botox un po’ tardi, avevo 45 anni. Dopo 20 anni dovevo fare due richiami all’anno, mentre adesso ne devo fare tre. Questo significa che, quando una persona si ritocca troppo giovane, a lungo andare si perdono gli effetti” aveva confessato la conduttrice radiofonica.

“Io ho provato di tutto. Volevo anche farmi il lip lifting, però ti fanno un taglio alla base del naso che ho paura si veda. Quindi ho deciso di non farlo” aveva aggiunto l’insegnante di Amici.

Diego Dalla Palma critica contro il ritocchino di Anna Pettinelli

Caterina Balivo ha scelto di parlare nel suo programma di un argomento molto attuale: la chirurgia estetica. Il dibattito si è concentrato soprattutto sui rischi a cui le persone possono andare incontro. Un tema molto discusso, in particolar modo dopo il caso del “dottor Silicone“, radiato dall’ordine dei medici dopo la morte di una donna che si era sottoposta ad un intervento di liposuzione.

Presente in studio anche Diego Dalla Palma, che da voce esperta ha data la sua opinione sulle faccende legate ai pericoli della chirurgia estetica. Nel salotto tv, tuttavia, il truccatore non si è limitato a parlare dei danni estetici, ma ha citato anche le recenti parole di Anna Pettinelli.

Diego Dalla Palma, dapprima la descrive come una “ragazza bella e fresca“, per poi passare alle critiche sul risultato del suo ultimo trattamento al viso. “Il risultato sul suo viso è imbarazzante“ sentenzia il make up artist.