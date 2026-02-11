L’assenza di Alessia Marcuzzi nella puntata di Che Tempo Che Fa con ospite Belen Rodriguez riaccende le indiscrezioni sulle tensioni tra le due conduttrici.

Si è parlato della presunta lite tra Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi, ma ora al centro del gossip torna il rapporto tra quest’ultima e Belen Rodriguez. La loro mancata “reunion” televisiva a Che Tempo che fa ha fatto discutere e ha riportato alla luce tensioni mai del tutto sopite. Ecco, a seguire, le indiscrezione riportate dal settimanale Chi.

Le parole di Belen Rodriguez a Le Iene

Le voci sulle tensioni tra le due circolano dal luglio 2020, quando Dagospia diffuse l’indiscrezione su una presunta relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Già nel 2022, durante una puntata de Le Iene, Belen aveva parlato della collega nel corso del gioco del Passaparolaccia con Teo Mammucari.

In quell’occasione aveva raccontato di un litigio e di una telefonata dai toni pesanti ricevuta dalla Marcuzzi. Nessuna conferma sul presunto flirt, almeno in quel momento, ma parole che lasciavano intuire un rapporto complicato.

L’assenza di Alessia Marcuzzi nella puntata di Che Tempo che Fa con Belen

Alessia Marcuzzi è spesso presente al tavolo di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Tuttavia, nella puntata di domenica 1° febbraio, proprio quando tra gli ospiti c’era Belen Rodriguez, la conduttrice non era in studio. Un dettaglio che non è passato inosservato.

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela nella sua rubrica sul settimanale Chi, l’assenza della Marcuzzi non sarebbe stata casuale. Nel pezzo si legge: “Quando c’è una, l’altra ‘scompare‘”. In particolare per l’esempio da Fazio, c’è chi ipotizza che ciò sia avvenuto su richiesta dell’argentina.

Il motivo di tanto dissapore? La presunta relazione tra la conduttrice e Stefano De Martino. “Un tradimento chiacchierato e mai confermato dai ‘presunti amanti’, ma ufficializzato sui social in passato dalla showgirl con un: ‘Confermo’.“, conclude il settimanale Chi.