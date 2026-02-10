La super modella Irina Shayk sbarca al Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti e Laura Pausini: l’annuncio su Instagram.

L’edizione 2026 del Festival di Sanremo si preannuncia spettacolare, e non solo per le polemiche. Dopo l’annuncio di Tiziano Ferro come super ospite della prima serata, Carlo Conti ha sorpreso di nuovo tutti con una rivelazione clamorosa: Irina Shayk sarà co-conduttrice all’Ariston, accanto a lui e a Laura Pausini, durante la serata di giovedì. Ecco, a seguire, l’annuncio sui social.

Irina Shayk a Sanremo: un ritorno di fiamma dopo il tentativo del 2015

Non è la prima volta che il nome di Irina Shayk viene associato al Festival di Sanremo. Già nel 2015, infatti, la modella russa – all’epoca legata sentimentalmente a Cristiano Ronaldo – era stata vicinissima al palco dell’Ariston. Le trattative erano in corso, ma a far saltare tutto furono il cachet elevato, i tempi stretti e gli impegni internazionali della top model. A distanza di oltre dieci anni, quella suggestione diventa realtà.

L’annuncio ufficiale di Carlo Conti con un video social

Dopo numerosi rumors, la notizia ufficiale è arrivata direttamente tramite un video pubblicato da Carlo Conti sul suo profilo Instagram. Il conduttore, volto amatissimo del Festival, ha condiviso con il pubblico la presenza di una star internazionale destinata a lasciare il segno sul palco del Teatro Ariston.

“Tutti cantano Sanremo ma molti lo conducono. Ad esempio giovedì sera, insieme a me e Laura Pausini, ci sarà una delle donne più belle del mondo, una modella straordinaria, bellissima, bravissima attrice, Irina Shayk“, ha dichiarato il direttore artistico, ufficializzando così il nome della top model russa come co-conduttrice per una delle serate più attese.

Un annuncio che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico e dei media, confermando l’intenzione della direzione artistica di riprendersi dopo il flop con il comico Andrea Pucci.