Chiello a Sanremo 2026 sorprende con una dichiarazione inattesa, spiegando il suo approccio al Festival. L’intervista al settimanale Chi.

Chiello, interprete di brani di successo, fra cui “Quanto ti vorrei”,è pronto a risalire sul palco dell’Ariston, e questa volta in veste di partecipante. Lo scorso anno, infatti, aveva accompagnato Rose Villain nella serata delle cover. Oggi è pronto al ruolo da protagonista dell’evento canoro, portando in gara il brano “Ti penso sempre”. In attesa di salire sul palco dell’Ariston ha fatto una rivelazione a sopresa al settimanale Chi.

Chiello in gara a Sanremo 2026: il significato della canzone

Appena un anno dopo, Chiello sale nuovamente sul palco più famoso d’Italia per gareggiare con altri nomi della musica italiana. “Ti penso sempre” fa parte di “Agonia“, il suo nuovo progetto artistico. Nello specifico si tratta di un album di inediti, in cui sono contenuti venti brani. Il nuovo album sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 20 marzo.

La copertina è un chiaro riferimento ai sobborghi americani, con scenari gotici e oscuri, tipici dei lavori artistici del cantante.

“Mi piaceva il concetto delle case desolate in mezzo al nulla, con la luce fioca. Si parla di scenari notturni. Ho pensato che l’atmosfera si legasse bene con la musica” ha spiegato Modello.

“Spero di arrivare ultimo”

Alla domanda su quale motivo l’avesse spinto a partecipare a Sanremo 2026, Rocco Modello ha risposto in modo molto schietto: “Ero annoiato e quindi ho pensato di mettermi in gioco“. L’artista ha confessato che fosse alla ricerca di un progetto stimolante, in cui esprime al massimo le proprie capacità artistiche.

Riguarda alla competizione con i colleghi in gara, Chiello si è detto sereno, interessato più a partecipare che a vincere. ” La competizione non mi interessa, spero di arrivare ultimo, forse” conferma l’artista, lasciando intendere di non essere mosso da alcuno spirito di rivalità con gli altri big in gara.