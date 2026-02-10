Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Laura Pausini canta l’Inno nazionale e scoppia la polemica: la reazione di Morgan.

Ben presto Laura Pausini salirà sul palco dell’Ariston per affiancare Carlo Conti nella conduzione del Festival di Sanremo 2026. In attesa del grande evento, l’agenda della cantante romagnola risulta densa di impegni: partecipazioni ad eventi, interviste, apparizioni in tv. La nota artista e futura conduttrice del Festival ha anche inaugurato i Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026, cantando l’Inno di Mameli. La performance della cantante, tuttavia, ha attirato non poche critiche, fra cui quella di Morgan.

Milano-Cortina 2026, Laura Pausini canta l’Inno nazionale: la polemica

Dopo il battibecco con Gianluca Grignani, la cantate Laura Pausini si è imbattuta in un nuovo progetto professionale. La famosa cantante ha partecipato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, durante la quale ha cantato l’Inno d’Italia.

L’esibizione, seppur perfetta e in linea con il timbro vocalico dell’artista, ha suscitato alcuni commenti negativi sui social. Il cantante Morgan si è espresso per dire la sua opinione e il suo commento tecnico sulla performance della collega.

Il giudizio tecnico di Morgan

Quella di Morgan non è una semplice critica, ma un vero e proprio giudizio tecnico all’esibizione di Laura Pausini. Il noto cantante ha in primis elogiato la collega, sottolineando le sue capacità canore. Tuttavia si è concentrato sull’arrangiamento, definendolo non adatto al contesto, ma più vicino a quello dei film Disney.

“Questa interpretazione è stata completamente sbagliata. Non perché Laura Pausini abbia cantato male, tutt’altro, ha cantato molto bene, molto intonata, con il suo stile, ha ben rappresentato la musicalità italiana odierna. A lei faccio i miei complimenti, anche perché è molto difficile davanti a un grande evento di questo tipo essere così impeccabili, ha dimostrato un grande livello, ma su questo non c’è alcun dubbio” ha dichiarato Marco Castoldi con grande sincerità.

Dunque lui non critica in nessun modo la collega, ma non ha gradito il modo in cui sia stato riprodotto un brano musicale così importante per il nostro Paese.

“Il problema è aver trasformato quel brano in qualcosa di assolutamente non italiano. Averlo modificato a tal punto da renderlo irriconoscibile, deformato. Sembrava più musica adatta a un contesto Disney...”, ha spiegato.