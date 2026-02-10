Miley Cyrus, il tatuaggio in italiano nasconde un segreto: le parole scelte dalla star

Miley Cyrus è molto legata all’Italia, tanto da decidere di incidere sulla sua pelle un tatuaggio nella nostra lingua. Il gesto della nota cantante ha un retroscena inedito.

Il legame fra Miley Cyrus e il Belpaese è ormai noto a tutti. La star si sente profondamente legata all’Italia per svariati motivi. Dopo aver affrontato un grave problema di salute, la cantante è pronta a tornare sulla scena. Nonostante avesse deciso di rinunciare ad un nuovo tatuaggio, l’artista americana ha fatto un passo indietro. Questa volta ha optato per una frase in italiano, un gesto che nasconde un segreto.

Il legame di Miley Cyrus con l’Italia

Non è la prima volta che la super star Miley Cyrus menziona l’Italia in un tatuaggio. La prima volta risale al 2019, anno in cui giunge nel Belpaese per trascorrere un periodo di vacanza. Nel corso del soggiorno, l’artista scelse di tatuarsi un “Biscione” sul braccio, stemma della casata nobiliare dei Visconti e simbolo della città di Milano.

Un chiaro riferimento al legame con il territorio italiano e nello specifico con il capoluogo lombardo.

Miley Cyrus – www.donnaglamour.it

Il significato del nuovo tatuaggio di Miley

Miley ha scelto di decorare nuovamente il suo corpo. E ancora una volta ha deciso di citare il rapporto intimo con l’Italia. La 33enne si è fatta tatuare una frase in italiano, che cela un significato molto profondo.

Appena pochi giorni fa la celebrità americana ha mostrato su X il nuovo tatuaggio, in cui è visibile la frase “Ognuno ha il suo angelo”. Parole che hanno un significato molto chiaro, e molto probabilmente sono legate ad una persona cara.

Cyrus sfoggia tatuaggi ricchi di significato, che celebrano il rapporto con i suoi cari. Fra i più noti c’è la parola “Freedom” che sottolinea il suo desiderio di libertà. Da non dimenticare la moto, simbolo della passione del padre per i motori. Qualche mese fa, invece, ha inciso sulla pelle la parola “Muse” per sottolineare il suo estro creativo.