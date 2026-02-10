Il conduttore Carlo Conti annuncia Tiziano Ferro come super ospite della prima serata di Sanremo 2026: il video sui social.

Dopo le polemiche e la rinuncia di Andrea Pucci alla co-conduzione di Sanremo 2026, Carlo Conti torna al centro della scena con un annuncio importante: Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata del Festival, in programma martedì 24 febbraio 2026. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram del direttore artistico, che ha pubblicato un video. Ecco le sue parole.

Tiziano Ferro super ospite a Sanremo 2026: l’annuncio di Carlo Conti

L’annuncio di Tiziano Ferro super ospite a Sanremo 2026 è arrivato direttamente dal profilo Instagram di Carlo Conti, che ha pubblicato un video accompagnato dalla didascalia: “Tiziano Ferro !!! Martedì 24 super-ospite a Sanremo !!!”. Un messaggio che ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico e scatenato l’entusiasmo dei fan dell’artista.

“Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito, e quindi l’appuntamento con lui e la sua musica martedì 24 febbraio alla prima delle serate del Sanremo 2026“, ha dichiarato il conduttore.

L’amicizia con la co-conduttrice Laura Pausini

Qualche mese fa, in un’intervista al podcast di Gianluca Gazzoli Passa dal BSMT, Tiziano Ferro ha condiviso un momento particolarmente emozionante della sua carriera, parlando della sua profonda amicizia con Laura Pausini, presente al Festival di Sanremo 2026 come co-conduttrice.

Il cantautore ha ricordato quanto l’aiuto della collega sia stato fondamentale quando ha iniziato a promuovere la sua musica nei Paesi dell’America Latina: “Lei è stata ed è una vera amica, ora mi commuovo. Ricordo questi programmi di promozione molto lunghi e intensi in Sud America, io andavo in panico perché non parlavo bene lo spagnolo, ricordo che mi guidava punto per punto. Mi diceva di cosa parlava ogni programma, tipo quando uno era più giornalistico suggerendomi di ripassare parole di un certo tipo. Mi tranquillizzava“.