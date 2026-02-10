Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, fuga in montagna: spunta un “dettaglio” che fa pensare alle nozze

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si rilassano in montagna. Come riportato da Novella2000, per la coppia potrebbe esserci le nozze all’orizzonte.

Montagne innevate e panorami mozzafiato: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono concessi qualche giorno lontano dal caos cittadino e dalla routine stressante. Relax e atmosfere magiche hanno fin da subito fatto esplodere il gossip. A suscitare l’attenzione di Novella 2000 la didascalia dell’influencer: “Luna di miele in anticipo”. Un dettaglio che profuma nuovamente di fiori d’arancio e accende la curiosità dei follower.

Andrea Zenga

La storia d’amore fra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga rappresentano l’ideale della coppia perfetta. I due appaiono sempre affiatati e in sintonia. La loro storia d’amore ha avuto inizio nel 2021 nel corso della partecipazione a Grande Fratello Vip. Fin dal loro primo incontro hanno capito quanto potessero essere importanti l’uno per l’altra.

Nel 2024 hanno accolto l’arrivo della piccola Camilla, la loro primogenita. Nel corso di un’ospitata a Verissimo, l’attrice siciliana ha confessato di desiderare una famiglia numerosa e di non escludere un secondo figlio.

Nozze in arrivo per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: il dettaglio

La coppia ha scelto di trascorrere alcuni giorni in montagna per ricaricare le energie. L’influencer e attrice Rosalinda Cannavò ha condiviso sui social uno scatto romantico, in cui lei e il compagno di scambiano un bacio fra paesaggi imbiancati.

Ad accendere l’interesse dei fan è la frase scritta dell’ex gieffina: “Luna di miele in anticipo“. La didascalia della foto sembrerebbe preannunciare che ben presto lei e Andrea Zenga potrebbero dirsi “si”.

L’attrice, appena qualche settimana fa, aveva confessato in tv di essere pronta al grande passo e di essere in attesa solo della proposta del compagno. Dunque, nel frattempo, potrebbe anche essere arrivata la proposta romantica da parte del compagno.

Al momento ancora non si sa se i due presto convoleranno a nozze o meno. La coppia si sta godendo momenti di relax, in attesa di far ritorno in città e concentrarsi sulla costruzione della nuova casa.