Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez pronti ad allargare la famiglia dopo la nascita di Clara. La confessione al settimanale Nuovo TV.

Ignazio Moser è diventato padre per la prima volta lo scorso 15 ottobre. La piccola Clara è stata un dono prezioso per i suoi genitori, considerando che è arrivata dopo anni di tentativi. Di recente mamma Cecilia Rodriguez ha svelato a chi somiglia la bambina. La coppia desiderava da tempo diventare genitori, ma la gravidanza tardava ad arrivare. Proprio per questo motivo vorrebbero mettere in cantiere un secondo figlio in tempi brevi. Ecco, a seguire, le dichiarazioni dell’imprenditore a Nuovo TV.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono diventati genitori della piccola Clara

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez rappresentano una delle coppie più amate dal pubblico. I due stanno insieme dal 2017 e si sono sposati nel giugno 2024. Dopo appena alcuni anni di relazione, i due hanno avvertito il desiderio di mettere su famiglia.

La realtà. tuttavia, ha deluso le loro aspettative. L’influencer argentina ha dovuto fare i conti con il dramma dell‘infertilità e la paura di non riuscire a diventare madre. Dopo svariati tentativi e il ricorso a cure mediche per la fertilità finalmente la coppia ha visto il loro sogno realizzarsi. I due sono diventati genitori per la prima volta della piccola Clara, nata lo scorso 15 ottobre.

“Un secondo figlio va messo in cantiere in tempi rapidi”: la confessione di Ignazio Moser

In un’intervista al settimanale Nuovo TV, Ignazio Moser ha raccontato di voler quanto prima allargare la famiglia. Nonostante le difficoltà riscontrate con la ricerca della prima gravidanza, la coppia non intende fermarsi ad un’unica figlia. I due vorrebbero dare alla primogenita un fratellino o una sorellina. Entrambi sono d’accordo di ripartire quanto prima con la ricerca della seconda gravidanza.

“Secondo me un secondo figlio va messo in cantiere in tempi rapidi” pensa Moser. L’ex ciclista ha specificato che anche sua moglie vorrebbe diventare nuovamente madre il prima possibile.

Il marito di Cecilia non rifiuta l’eventualità di far nuovamente ricorso alla fecondazione assistita. “Dopo cinque anni di tentativi di concepimento naturale abbiamo affrontato un percorso di procreazione medicalmente assistita, ovvero la fecondazione in vitro. Secondo me abbiamo voluto provare per troppo tempo in modo naturale, mentre la scienza porta grandi vantaggi e permette alle persone di realizzare il sogno di diventare genitori senza subire troppe sofferenze” ha confidato l’ex sportivo.