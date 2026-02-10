Paolo Bonolis ha sorpreso il pubblico con un gesto inatteso. Nel corso della puntata di Taratata ha baciato Giorgia sulle labbra. Subito arrivata la reazione di Emanuel Lo.

Dopo aver trascorso un sabato sera in compagnia delle amiche, Giorgia è stata ospite a Taratata, il nuovo show musicale condotto da Paolo Bonolis. Il conduttore, estasiato dalla presenza della cantante, le ha dato un bacio sulle labbra. Il gesto del conduttore ha scatenato la reazione di Emanuel Lo. Il ballerino e compagno della cantante ha commentato l’accaduto attraverso i social.

Paolo Bonolis bacia Giorgia in prima serata con Taratata

Paolo Bonolis è tornato su Canale 5 con uno spettacolo che ha visto protagonisti grandi nomi della musica italiana. Fra gli ospiti non poteva non scegliere Giorgia, grande voce e interprete di brani si successo.

La cantante ha regalato al pubblico un medley straordinario, intonando anche Human Nature come omaggio a Michael Jackson. Terminata l’esibizione canora, il padrone di casa ha sorpreso il pubblico, baciando la sua ospite. Un gesto veloce e inaspettato, che ha suscitato lo stupore di Giorgia.

“Noi sentiamo canzoni d’amore, crediamo nell’amore, se volemo tutti bene. Ora prendiamo in mano la situazione. Per 40 secondi ci baciamo tutti, baciamoci. Amatevi, riproducetevi. Forza” ha dichiarato Bonolis poco prima di dare un bacio a stampo alla cantante romana.

La reazione di Emanuel Lo al bacio fra Bonolis e Giorgia

Stupita dal gesto di Paolo Bonolis, la cantante Giorgia ha fin da subito pensato alla reazione del compagno: “Io dovrò giustificare, capito?” “Ma puoi mettere in discussione tuo marito con questo?” ha chiesto ironicamente il conduttore. Il 64enne era certo che un bacio così innocuo non avrebbe di certo minato un rapporto solido come quello di Giorgia e Emanuel Lo.

La risposta del ballerino è arrivata poco dopo. Il coreografo di Amici ha condiviso il video del bacio fra Giorgia e Bonolis, commentando “Attendo a quello che fai”, rivolgendosi al noto presentatore.